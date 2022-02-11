《鱿鱼游戏》吴永秀患缺血性心脏病 体内植入支架保命

（综合讯）77岁韩国演员吴永秀因演出全球大热的《鱿鱼游戏》中的“001号”参赛者吴一男一角爆红，去年更夺得金球奖电视剧类最佳男配角奖，成为韩国第一位金球奖得主。他近日接受韩媒访问，表示入行55年，比起经历低潮期，自己的健康状况才是他最大的担忧。

原来吴永秀2009年曾患上缺血性心脏病，由于动脉硬化病变，使血管收窄，心脏供血不足，因此他接受手术并在体内植入支架。而几年前他又因患上急性肺炎，身体状况更差，近年他努力维持健康，每日早上都做运动强身健体。

谈到演艺事业，吴永秀称虽然等了55年才有出头天，不过他不后悔成为演员，更称再有选择还是会当演员。对于上月获得金球奖，他开心地说：“这是我人生第一次想对自己说，我是个很不错的家伙。”同时感谢全球影迷的支持。

被误以为和尚是本业

吴永秀毕业于东国大学的演剧电影学系，是李政宰的学长。其后进入剧团活跃于剧场，1965年以电影《海岸村》进军大银幕。入行以来，他将重心放在舞台剧，戏剧作品数量不多，但由于他接连在电影《童僧》《春去春又来》、韩剧《一枝梅归来》演出和尚，2009年在高收视韩剧《善德女王》又以和尚角色示人，不少观众误以为和尚才是他的本业。

吴永秀过去受访曾笑说：“我演过很多佛教作品，可能是因为这样，所以在电影或连续剧也会接到僧侣的角色，现在演僧侣对我来说毫无负担，反而觉得很亲近。”

尽管如此，吴永秀强调自己没任何宗教信仰，甚至不曾为演和尚去找真的和尚讨教，演戏多是利用自己在舞台剧的经验来摸索角色。