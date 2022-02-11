有反转？ 网曝王力宏李靓蕾诉讼进度内幕曝光　

（综合讯）歌手王力宏和妻子李靓蕾传出婚变，两人在网上互撕指控彼此，不过过年前传出，两人疑似有“保密协定”，转趋低调。但昨日又有中国网民称整理出两人在纽约法院的诉讼档，表示李靓蕾从去年开始，并未提交过任何证据，反倒是王力宏庞大的律师团已经提出11份文件。

据爆料，这对怨偶目前的诉讼进度已经可以从纽约法院查到，内容显示，王力宏对李靓蕾以不执行法庭法令为由请求法院对她进行裁决，网民指出，假如判决确定，李靓蕾有可能被判处达6个月的刑罚，或者被罚款。

中国网民称其透过纽约法院查到王力宏与李靓蕾离婚诉讼的所有内容以及最新进展，包括李靓蕾没有遵守已签订的协议，一般是指不遵守子女监护权的协议和不遵守财产分配判决。

网民也分析，从诉讼进展中可以看到，从去年2月19日至今年2月9日，将近1年的时间，王力宏的律师团已提交11份证据，但李靓蕾方只提了一次上诉，却被退回修正，重新提交的上诉档案状态目前为“待决”，在2月4日还在提交增加律师的相关档案。因此该网民质疑，李靓蕾其实根本没有王力宏的出轨证据，而法院下次开庭是美国时间3月4日。

网民酸：“大众都以为李靓蕾准备妥当了可以回击王力宏，但……就目前进度来看，李靓蕾可以说是舆论场上的赢家，法律场上的无作为者。”

文章经分享至台湾网络论坛，当地网民惊呼是大新闻，称李靓蕾不执行法庭命令，可能会因为藐视法庭，被罚钱或做牢。不过也有人说：“先等王力宏的证据被法院认可再说吧！”