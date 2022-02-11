玄彬孙艺真命中注定？网民挖出童年“夫妻相”证明

玄彬（Hyun Bin）和孙艺真（Son Ye-jin）昨晚宣布结婚，轰动娱乐圈。网民已早早期待作为“高颜值代表”两人的下一代，更有人挖出他们童年的萌照，放在一起对比说“有点相似”“分不出来”，粉丝更直呼“命中注定”。

孙艺真身为圈内“天然美人”，出道22年以来，美貌总是会掀起讨论，她过去曾被公开多张童年照片，被说长得像洋娃娃般。玄彬则是高中时的校草风云人物，他也曾被挖出小时候的童年照，顶着一头西瓜皮短发，表情也很有趣。

孙艺真（左）和玄彬的婚讯轰动娱乐圈。（IG）

另外，两人的婚礼预计在3月举办，碍于新冠肺炎影响，只会邀请亲友到场，以非公开方式进行。

玄彬的经纪公司VAST透露，两人将在3月于首尔某地举办婚礼，碍于冠病疫情，小俩口又性格低调，典礼只会邀请亲近友人与双方父母到场，以非公开方式进行。

玄彬先是透过韩媒贴出亲手信，以“大家好，我是玄彬，大家都过得好吗”为开头，小心翼翼地揭开这份喜悦，他以平时说话的口吻写下：“大家应该都有料到吧，对，我决定要结婚了，小心翼翼地迈向人生第二阶段。我和那位总是逗我笑的她约定了，以后的日子我们会一起走，在作品里相遇的正赫与世理试着一起迈开脚步。”

玄彬亲手信公布婚讯。（互联网）

两人突然宣布结婚，也被疑是否因女方怀孕赶进度，对此，他们身边的友人出面帮忙回应，否认了猜测，并说孙艺真日前刚结束JTBC电视剧《三十，九》的拍摄，婚礼日期自然而然就订在了3月中旬。

主照图说：左边都是玄彬，右边是孙艺真。