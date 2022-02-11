反击爆料 李靓蕾发5点声明 曝王力宏4行径“令人心寒”

（台北讯）近日有网民爆料王力宏和李靓蕾在纽约法院的诉讼档，指李靓蕾从去年开始，并未提交过任何证据，反倒是王力宏庞大的律师团已经提出11份文件。对此，李靓蕾今日发出5点声明反击，并向王力宏喊话：“王先生信守协议负起所承诺之责，妥善面对、处理、放下，让事尽早落幕不要一错再错，伤人伤己。”

李靓蕾声明末段提到王力宏有四个行径让她心寒，分别为：

1）无视协议约定，冻结李靓蕾方依协议可动用及处分之帐户及不动产，切断李方财源；

2）借机在纽约提起诉讼，让李靓蕾方面临庞大的律师费；

3）连最基本的子女抚养费都迟迟不愿支付；

4）向纽约法院诉请由李靓蕾方负担其律师费用。

对此，王力宏经纪公司暂无针对此声明回应。

李靓蕾透过律师发出声明，表示双方在纽约的诉讼是匿名隐藏，仅有双方当事人知悉，质疑爆料网友非当事人为何能查询诉讼进度“爆料时间点又恰巧是在我方提交事证之前一日，其原因为何，不言可喻”。

网民质疑李靓蕾拿不出证据，她否认：“由于纽约法院对于答辩之时间点，已有清楚的排程，我方必须按照法院要求，现已经准备完成，并非爆料所述无法提供证据。”并强调王力宏提出的11份资料“内容多是王先生与事实不符的单方说词，并无证据为佐”。

此外，李靓蕾也表示先前一直希望王力宏依照协议探望孩子，但王却不愿意协商，更刻意越过协议约定的调解程序，迳行向纽约法院提交紧急变动探视方案的诉讼通知，批王力宏恶意违反10条以上双方签署的协议，且不顾及孩子需求。

对此，李靓蕾1月29日已向台湾台北地方法院提出相关声请，“未来一切证据都将提交予法院审理，以守护孩子们的最佳利益，让孩子未来也能拥有身心健康的成长环境。”

李靓蕾声明全文

有关今日网络爆料纽约法庭进度等事件，诸多不实，谨说明如下：

一、纽约案件起因于王先生片面违反双方协议，自行向纽约法院提出紧急变动协议的申请，爆料所称的11份资料，是王先生透过律师提交的法律文件，内容多是王先生与事实不符的单方说词，并无证据为佐。

二、由于纽约法院对于答辩之时间点，已有清楚的排程，我方必须按照法院要求之日期即纽约时间2022年2月11日提交本案文书证物，现已经准备完成，并非爆料所述无法提供证据。

三、再者，本件纽约州法院案件依双方申请是匿名隐藏的，仅有双方当事人知悉，并非公开资讯，非本案当事人的“网友”却能精准知道案件编号，借此查询进程，且能在双方均匿名的情况下辨识为何人的案件，爆料时间点又恰巧是在我方提交事证之前一日，其原因为何，不言可喻。

四、我方自从王先生完成自主健康管理后，就不间断的透过简讯、电话等各种方式请求王先生依照协议约定的方式前来探视孩子，不要让大人之间的事情影响到孩子，也表示如有需要，愿意友好协商探视的方式，但王先生不愿协商、一意孤行，连同我方于1月25日寄给王先生，邀请前来协调探视方案的正式律师函，也遭王先生拒绝。继之而来的竟是在纽约时间2022年1月28日收到王先生刻意越过协议约定的调解程序，迳行向纽约法院提交紧急变动探视方案的诉讼通知，且直到开庭前1小时13分钟，王先生才将申请变动的原因及内容交予我方纽约律师，而纽约法院竟例外地在毫无调查、我方还未经法院允许提供证据反驳、本案也不符合申请要件的情形下，在短短2小时后就依照王先生的请求做成变动探视方案的暂时裁决。考量孩子们自出生以来就以台湾为家，在此成长与就学，且我方之所以同意签署离婚协议，是建立在双方达成“不变动孩子生活”的共识基础下，纵使探视方案需有所调整，亦应该透过双方协调，或由台湾法院进行完整调查，以确保孩子的最佳利益为优先考量。王先生除恶意违反10条以上双方签署并公证之协议以外，还因不愿履行协议，片面向纽约法院请求变动探视方案，而其变动的要求，未顾及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑虑对此，我方业于1月29日向台湾台北地方法院提出相关声请，也将依照纽约法院订定之期程提出反申请及答辩，未来一切证据都将提交予法院审理，以守护孩子们的最佳利益，让孩子未来也能拥有身心健康的成长环境。以守护孩子们，期盼让孩子持续拥有健康、安全的成长环境。

五、王先生日前虽公开表示，经过左思右想，愿意承担身为父亲之重责大任，并在经济上尽力提供帮助，背地里却以经济上的绝对优势地位，持续向亲友诋毁李小姐名声，并透过网络爆料、跨海大规模诉讼等方式，对李小姐进行攻击和罔顾孩子最佳利益之行为。尤有甚者，王先生无视协议约定，冻结我方依协议可动用及处分之帐户及不动产，切断我方财源，并借机在纽约提起诉讼，让我方面临庞大的律师费以外，王先生甚至连最基本的子女抚养费都迟迟不愿支付，还向纽约法院诉请由我方负担其律师费用，让人心寒。特借此声明呼吁王先生信守协议负起所承诺之责，妥善面对、处理 、放下，让事件尽早落幕不要一错再错，伤人伤己。

李靓蕾

代理人:田欣永律师

民国111年2月11日