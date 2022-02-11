拍气象厅职场爱情剧 朴敏英遇到最大挑战

有“爱情剧女王”称号的韩国女星朴敏英，在新剧《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》（简称《气象厅的人们》）饰演气象厅科长。这是她继《金秘书为何那样》和《她的私生活》之后，三度演出职场爱情剧，本应驾轻就熟，她却遇到前所未有的挑战。

《气象厅的人们》讲述气象厅工作人员的职场生活和恋情。朴敏英饰演气象厅科长陈夏京，曾经因为公开恋情后被悔婚，尝到了办公室恋情带来的残酷打击，因此个性变得公私分明。决心再也不谈办公室恋爱的她，遇到宋江饰演的气象厅预报员李时雨，对方纯真又温暖的个性让她动摇。

该剧组今天（2月11日）下午在韩国举行记者会，朴敏英谈到拍摄的困难时透露：“韩剧还没有一部以气象厅为背景，所以接到剧本时，我觉得很新鲜，但开始准备时就头痛。我们有很多法律剧、医疗剧，如果拍这类职场剧，有很多作品可以参考，但我这次没有任何前作可参考，只能找纪录片来看，这是我拍过最具挑战性的电视剧。”

朴敏英饰演公私分明的气象厅科长。（Netflix提供）

这部剧的导演是以《山茶花开时》夺下百想艺术大奖大赏的导演车荣勋，谈到这次的新鲜题材，他说：“我和编剧善英发现天气和人生其实有很多相似之处，我们很难预测接下来会发生什么事，就像很难预测接下来的天气，所以想透过作品展现天气和人生的关系。”

虽然再次演爱情剧，但朴敏英形容这次的角色跟以往不同：“以前的角色像春天，但这次的陈夏京个性很冷，像西伯利亚的寒风。这次的剧情也不像以前的那么甜宠，但感情会更深刻。”

宋江饰演个性单纯的气象厅预报员。（Netflix提供）

拍这部剧让朴敏英发现，气象预测是很不容易的工作，韩国的天气更是变幻莫测，她说：“现在如果天气预测有错误，我不会怪气象厅的工作人员。”

宋江从渣男变纯情男

人气新生代演员宋江在上一部剧《无法抗拒的他》饰演渣男，这次变身纯情男，他说：“角色的个性天真又单纯，我把头发剪得更短，让自己看起来傻傻的。”朴敏英对此回应：“我对宋江的印象是，他很帅，结果在片场看到他的时候，竟然不是我想象中的他。宋江在哪里？他的头发怎么了？”

朴敏英和宋江是首次合作，谈及对彼此的印象，朴敏英说：“他是当红演员，我很期待跟他合作。我看了他之前的作品，觉得他还有很多潜力未发掘，可以在这部作品中好好展现。”

尹博演渣男，他说压力大到脱发。（Netflix提供）

宋江说：“她之前是我在电视上才会看到的人，所以很紧张。她很有经验，演出时很注意细节，也很照顾我，给我很多意见。”

两位主角都被气象报告的专业术语难倒，宋江说：“那些用词真的很难，我原本因为一直吃螺丝，很担心，后来看到朴敏英也吃螺丝，我就放心了。”朴敏英听了立即拍打宋江的手臂，“抗议”他爆料她NG，两人的亲切互动显示他们培养了不错的感情。

这部剧也有渣男，是尹博饰演的气象厅发言人韩基俊，他也是抛弃陈夏京的人。尹博坦言接到演出邀约时其实很抗拒。“我真的不喜欢这个角色，本来不想演，但后来还是被导演说服。拍摄时我常想，为什么他这么坏？结果压力大到有点脱发。”朴敏英立即送上鼓励：“尹博不像韩基俊，他很酷，很帅。”

Yura饰演开朗的记者。（Netflix提供）

女团Girl's Day成员Yura饰演报章天气版的记者，个性开朗，她在记者会上也相当活泼。她说：“我做了两次试镜，得知获选参与演出后，开心得在家里跑来跑去，兴奋了一个小时。”

《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》明天（2月12日）起，每逢星期六和星期天在Netflix播出。