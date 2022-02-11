韩国“世纪夫妇”诞生 追踪玄彬孙艺真“爱的轨迹”

普天同庆！“迫降CP”跨越南北韩“北纬38度线”走向现实！

孙艺真（Son Ye-jin）昨晚（10日）在社媒IG上宣布婚讯，玄彬（Hyun Bin）也透过经纪公司发布手写信向粉丝传达好消息。韩国媒体《10Asia》率先发布结婚消息，大量网友涌入，导致网站后台伺服机出现问题，可见这对外界期盼已久的“世纪夫妇”造成多大的轰动。从否认绯闻到正式认爱，快随zaobao.sg的脚步一起来看看男神女神“爱的轨迹”！

“假公济私”？假戏真做？

早在2014年，孙艺真和玄彬曾一起出席富川国际奇幻影展，获颁同个奖项。那是他们首次同台。

2014年，两人在富川国际奇幻影展首次同框。（上） 2020年，两人因作品《爱的迫降》出席第56届百想艺术大赏，被媒体捕捉同样的“一眼瞬间”画面。（下） （图/互联网）

一直到2018年，两人才因合作电影《极智对决》（Negotiation）相识。可惜的是，一个多月的拍摄期，两人只有一场几分钟的对手戏。之后，两人因电影上映合体做宣传，玄彬公开表示“希望可以和孙艺真一起合作演出浪漫爱情剧”，或许就是促成了之后他们接演《爱的迫降》的重要契机。

孙艺真和玄彬透过电影《极智对决》相识，左图为电影剧本围读现场；右图为电影拍摄现场。（图/互联网）

2019年1月，孙艺真和玄彬被拍到在美国洛杉矶当地一起逛超市，但双方经纪公司都否认了传言“绝对不是恋人”。

有游客拍到孙艺真和玄彬在美国旅游，玄彬还与女方父母一起吃饭。（图/互联网）

2019年8月，《爱的迫降》开拍，12月份两人在记者会上合体，再次否认绯闻。

《爱的迫降》记者会上两人再次否认恋情（左）；剧集播出期间，两人的绯闻却持续甚嚣尘上。（图/互联网）

2021年元旦，韩国媒体Dispatch爆出孙艺真和玄彬正在交往中的消息。随后两人大方认爱，承认他们已秘恋爱8个月。

2022年2月，孙艺真和玄彬宣布结婚喜讯，婚礼将于3月举办。

孙艺真的唯一一“认”

自恋情曝光后，两人的一举一动都成为焦点。一起欣赏舞台剧支持演员好友、同游济州岛在喜欢的餐厅留下签名足迹……尽管低调，他们也从不避讳。更有不少网友开始敲碗，看好两人会结婚。为何如此确定？或许从孙艺真出道20几年来首次承认恋情这个举动来看，玄彬在她心目中的确有着非一般的地位。

拍过无数部经典作，孙艺真也曾与宋承宪（左）、金南佶（中）和苏志燮（右）传出绯闻，但从未承认过。（图/互联网）

《夏日香气》的宋承宪、《鲨鱼》的金南佶、《雨你再次相遇》的苏志燮，孙艺真的绯闻史不乏与她合作过的男神。另外，鲜少被提及的还有朱智勋。韩国媒体曾拍到他们一起约会共进晚餐，但这段恋情因后来朱“染毒”而分手。孰真孰假，只有当事人才知道了。

而被誉为“韩国4大公共财产男神”之一的玄彬，一路走来的恋情更是大众的焦点。演员黄智贤是玄彬第一次公开的女友。随后因合作《他们生活的世界》而相恋，他和宋慧乔的一段情也是他最广为人知的情史。另外，玄彬也曾与姜素拉有过1年恋情。

玄彬曾公开与黄智贤（左）和姜素拉（右）的恋情；与宋慧乔的恋情则最轰动一时，也最被广为流传。（图/互联网）

零负评女神其实很会撩？

如果说孙的首次认爱是两人开花结果的征兆，那玄彬这边大概是他性格的变化。不少眼尖网友发现，一向害羞木讷的玄彬，在孙艺真身边时都会“变了个人”似的，嘴边总有藏不住的笑容，成了爱笑的大男孩。玄彬在宣布婚讯的手写信中提及，“我和总是让我笑的她一起约定好，以后的日子一起走下去”，甜蜜之情溢于言表。

究竟怎么逗笑高冷男神？孙艺真的“高情商”或许是很好的答案。在电影《极智》宣传中，两人被主持人要求为与对方的首次合作打分，玄彬一边大喊可惜“拍摄时没能常见面”，边打出90分的高分；而换孙艺真回答时她毫不犹豫给出了满分100分，说“虽然只能透过监视器看他演戏，但还是很好”，机智回答让玄彬当场在旁笑开花。

近日，孙艺真上刘在锡《刘Quiz On The Block》，节目公开最新预告中，她被问到“被誉为国民初恋的你，自己的初恋是？”孙艺真笑说，“我现在的恋人，就是我的初恋”。高情商回复让网友纷纷感叹：真的太甜了！

同样般配的含金量

除了婚礼细节，完婚后两人合计的财产竟也意外掀起网民的讨论。出道多年的孙艺真和玄彬都是韩国顶级巨星。孙艺真是韩国片酬破亿的女星之一，除了演戏，她还投资房地产，曾在2020年时被爆出以个人名义购入价值160亿韩元（约1790万新元）的商业大厦；玄彬更是早在2013年就获颁“储蓄奖”，储蓄金额达35亿韩元（约393万新元），每个月的利息高达600万韩元（约6700新元），同年他也曾买下首尔清潭洞黄金地段的一栋别墅。去年初，便有传闻玄彬低调买下价值48亿韩元（约539万新元）的顶级豪宅，疑似为结婚置产。

可见两人不止外貌般配，“含金量”也旗鼓相当。过去曾有韩国记者算过两人名下的房产价值为260亿韩元（约2920万新元），相当惊人。