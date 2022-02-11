体恤林志玲产子辛苦 日本老公用这个给她补身

（东京讯）林志玲与日本歌手丈夫Akira于1月底喜得一子，今天后者透过线上记者会出席钟表活动，身为新手爸爸的他，首度现身分享心得，最大的感触就是“感谢志玲”。

他透露老婆过去365天都在工作，却愿意在婚后把时间奉献给家庭，坦言“结婚以后她改变了，以家人为中心，把所有的爱都放在家庭上。”看到她的这个样子，我很尊敬她。”

Akira坦言两人在求子路上遇到难题，但老婆从来不放弃，总是怀抱着希望、信念，看到老婆辛苦求子的面貌，他心有感触地说：“守护的家庭的妈妈们、守护生命的女性们真的很坚强。”

Akira很体恤林志玲的辛苦，他说老婆很喜欢喝鸡汤，因此这段时间他经常下厨煮鸡汤给她补身体，夫妻俩带小孩的方式是“共同育儿”，半夜儿子哭闹、想喝奶的话，“基本上我们都会一起，只要有时间就会一起去执行。”

至于教育理念，他理性地分析：“每个家庭、每个小孩个性都不一样，不见得是国家文化隔阂的问题，而是因人而异，最重要的就是看小孩如何成长……性格喜欢什么。”他也幸福透露儿子的长相像两人。

他对于媒体的问题有问必答，但也盼外界给小孩一点空间：“我相信大家很想多问我们孩子的事情、细节……发表的时候我们也是选择比较低调，保护孩子的未来与隐私是父母的责任。”