火速回应“蕾锤” 王力宏：又再不实指控 有无给赡养费成罗生门

（台北讯）今天（11日）有中国大陆网民爆料，公开李靓蕾和王力宏在纽约的离婚官司进度，指李靓蕾提不出王力宏出轨证据、可能要坐牢6个月等等，稍早李靓蕾透过律师发出5点声明反击，更指王力宏违反协议，除了冻结她的帐户断财源，也不给赡养费。对此，王力宏一反过去的慢动作，透过律师简单回应：“美国法庭因为先前媒体事件，考量孩子的利益，已经命令任何一方都不可以透过媒体贬低对方，如今再度看到不实指控的声明，深表遗憾。”并强调会将所有事证交给法律处理。

另一方面，台湾苹果新闻网报道，据王力宏友人爆料：“力宏平时都有透过工作人员帐号，转交给李靓蕾现金。”但此举也被抓住软肋，因为给现金没有证据，因此纽约协调官建议他要汇款才有凭有据，王力宏直到近日才获得李靓蕾给的帐户。据了解，王力宏每月给的赡养费是91万台币（约4万3900新元）。

针对王力宏友人爆料，李靓蕾友人透露：“李靓蕾从来没有收到过王力宏的现金，请他不要再胡扯了，他的所作所为已经超越人类最低道德的底线。也请他遵守纽约法官要求，不要再透过‘网友’‘亲友’‘工作人员’和媒体恶意散播诉讼不公开的资料，和乱带风向造谣来伤害靓蕾。真的爱孩子，就遵照双方协议好好的探视孩子。拒绝探视，拒绝调解，还不给抚养费，实在很难想像是‘爱孩子’的表现。”

王力宏律师声明全文：

谨代当事人王力宏声明如后：因为离婚事件引发媒体公审及不理性的网络霸凌，无论哪一方被攻击，都是孩子的爸爸或妈妈，对孩子而言，情何以堪，希望所有纷争回归司法，我方也完全将所有事证交给法律处理，完全尊重司法。另外美国法庭因为先前媒体事件，考量孩子的利益，已经命令任何一方都不可以透过媒体贬低对方，如今再度看到不实指控的声明，深表遗憾。

施雅馨律师 阙士超律师 2022.2.11