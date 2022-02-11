婚讯撞正“玄孙婚”完全被盖 网民：这三对新人“令人同情”

昨天（2月10日），玄彬与孙艺真官宣结婚，让娱乐圈炸开了锅。其实同一天还有另外三组艺人也官宣婚事，可惜因为知名度相差太多，以致完全被掩盖了。难怪有网民说，难得宣布婚讯，这一天应该最风光，可是这么不巧，实在令人“同情”。

来看看这三对也值得恭喜的艺人是谁：

1）T-ARA芝妍和职棒明星黄载均——跨界良缘

韩国人气女团T-ara过去唱红不少热门夯歌“Roly-Poly”“Bo Peep Bo Peep”等，曾红极一时，后来虽有成员陆续离团，但至今仍有4名成员坚守岗位，其中年纪最小、28岁的芝妍（Ji-yeon）10日在IG上晒出手写信，宣布将与稳定交往的男友结婚，并以幸福语气写下：“他让我知道幸福，彷彿人生礼物般的男友，我们即将在冬天结婚。”认爱的同时也宣布闪婚讯息，粉丝立即涌入潮水般的祝福。

虽然芝妍并未在文章中曝光男友的真实身份，但很就被韩国职棒球迷认出，男方是KT巫师队34岁队长黄载均（Hwang Jae-gyun）H，近期曾参加实境节目《我独自生活》。

T-ARA芝妍（左）和职棒明星黄载均结婚。（互联网）

2）张檬与金恩圣——网民嘲讽

中国知名女星张檬与中国男团“至上励合”中的韩籍成员金恩圣交往3年，10日官宣“我们结婚了”，并曝光结婚证及多张合照，包括两人甜蜜对视，还有俏皮掀头纱等照片。金恩圣甜喊张檬“老婆”，说道：“终于娶到你了，老婆，我们牵着手一起慢慢变老吧”。张檬也回说：“终于嫁给你了，我的好老公，爸妈的好女婿，余生漫漫皆是你。”

金恩圣2008年以至上励合成员身分出道，影、歌、主持都涉及，他2016年回韩国服兵役，2018年退伍后再回到中国继续发展。张檬曾演出《夏家三千金》《天龙八部》《鹿鼎记》等剧。不过，有中媒指出，她的评论区没几个圈内好友，而且因为她之前疑似以小三身份和金恩圣恋爱，所以这次不少网民都来嘲讽。

金恩圣（左）与张檬结婚了。（微博）

3）大王和吕鹏兴——大咖来贺

凭中国辩论节目《奇葩说》走红的女主持人大王，也宣布了结婚的喜讯，文案用“从今往后，沉仙眷吕”进行官宣，套进了她和丈夫吕鹏兴的姓氏，创意满分。两人恋爱多年，去年1月大王求婚男友，之后10月男友又求婚大王，如今终于修成正果。

吕鹏兴是小演员，知名度不高，但两人结婚都上了热搜。大王的微博评论区，吸引众多大咖内好友献上祝福，包括杨紫、汪苏泷、毛不易、柳岩等，可见其人缘很好。