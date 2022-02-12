离婚后剧组过年 黄晓明发三位数红包 连他们都拿到

黄晓明和杨颖1月底和平离婚，没有发生纠纷，两人动向仍受外界关注。杨颖在社媒上以靓丽造型跟网民打招呼，且工作如常，黄晓明这边厢也不遑多让，恢单后的首个新年情况曝光。

近日流传他剧组的厨师在个人社交账号晒出的一段视频，引起热议。视频内的黄晓明在房车里穿着粉红色衣服出现，原来他选择在剧组过年。只见他手上拿着厚厚一叠红包，给剧组人员挨个发。他身上的红衣和脸上的红光相互辉映，备添喜庆，俊朗帅气的样子看起来很年轻，至于衣服上出现破洞，却是新潮设计。

黄晓明跟工作人员说：“我想给你们第一点，但是装不下，这是小红包，大红包我待会发。”他边发红包边说祝福语，还会微微弯腰点头，模样谦逊。

他在房车分完红包，又披上羽绒服，拿着更厚的一叠红包到片场跟工作人员拜年，大到明星导演，小至打杂人员、临时演员，都一一发放红包。

视频还拍到女主角蒋欣看到黄晓明手里拿着红包走过来时，样子一愣，直到接过红包，才赶紧笑说：“谢谢哥。”

据说导演还调侃黄晓明红包里面不会是一毛钱吧，黄晓明笑着回应称：“现场拆开看看有没有一毛。”后来才知道原来他给每人发了500元人民币（106新元）的红包。

黄晓明发红包一视同仁，且出手大方，深懂待人处世之道，难怪人缘很好。