汪明荃新年群聚 网民数人头质疑：“你不听政府的话”

谁是香港今年过年期间最忙的艺人？可能是阿姐汪明荃喔！zaobao.sg记者从她的社媒分享内容，可以看到许多艺人包括后辈到她家拜年的照片，她自己也到粤剧名伶前辈白雪仙家拜年。

虽然她上传照片分享过年喜庆气氛，惟有不少网民留意到单从社媒“数人头”，就可发现她短短数日就接触了二三十人，认为她在圈内德高望重，大家想跟她拜年无可厚非，但仍应保护好自己，担心“可能会有阿姐疫情群组出现”。

也有网民质疑，她身兼政协、特首选委等要职，疫情初期曾为卫生防护中心拍宣传片，最近是否有响应政府防疫呼吁，以身作则支持政府防疫措施，认为“拜年，跨家庭聚会，超过4人，不戴口罩，可免则免”。也有人留言：“阿姐，你不听政府的话”“市民没得拜年，名人高官就例外”。

不过，非议的意见似乎只占极少数，多数网民都是恭喜汪明荃和罗家英新年快乐。尽管如此，汪明荃和艺人拜年聚会照，只晒到年初三就停了，不知有否受议论影响。

汪明荃、罗家英今年农历新年期间，在家里接待了许多艺人朋友，你认得谁是谁吗？（IG / 微博）

汪明荃到底在过年期间接触了哪些艺人呢？记者从社媒中发现的艺人身影，有年轻后辈如容祖儿、蔡卓妍、关智斌、石修儿子陈宇琛夫妇，也有后辈同事丁子朗、余德丞、罗天宇，资深同辈姜大卫夫妇、邓光荣太太、粤剧界朋友等。甚至连关系紧张的TVB竞争对手——ViuTv的台柱组合Mirror三子柳应廷、吕爵安、卢瀚霆都到她家拜年呢！