黄思恬与粉丝携手为120老人送暖

当红花旦黄思恬初八相约粉丝做义工，为120位老人送温暖。

初八（2月8日），黄思恬粉丝团Carrieteristic在IG晒出了一组她和粉丝做义工的照片。照片中的思恬素颜出镜，梳着丸子头，推着手推车，非常随性。

做义工是思恬与粉丝互动的一种方式。据了解，早在2019年起，黄思恬每逢农历新年都会和粉丝团成员联系一同外出做义工。

今年，思恬的团队与宏茂桥家庭与社区服务中心（AMKFSC）合作，同往年一样，她们不仅会出钱为老人置办生活用品，还会负责包装，最后挨家挨户将礼包送到老人家手中。

疫情当下，团队在做义工的同时严守防疫措施，因此派送工作只有五个人同行，当中包括黄思恬。

今年是思恬和粉丝一起做义工的第三年，被问为什么坚持每年新年都做义工？思恬回答：“我们在当义工时看到有很多老人家都是一个人住，挺心疼他们的，所以如果能尽点微薄之力让他们开心一点，我觉得是件很棒的一件事。”

思恬的粉丝年龄介于17到30岁之间，这次陪同她一起做义工的四位女生都是粉丝团的委员，思恬告诉记者，粉丝团的大小事都由她们打理，而她也时常会与她们联系、一起外出活动。

亲自为独居老人送礼包

五位年轻女生穿梭在组屋区为120位独居老人派送内有生活用品的礼包。

思恬还说：“与其像以前那样吃饭聊天，我们希望可以一起做些有意义的事情。”

其实，不仅仅是农历新年，思恬和团队在去年6月捐献了100盒口罩给位于宏茂桥德义区的Comnet乐龄活动中心，那是黄思恬第二年携手粉丝团一起向公众免费发放口罩。