遗憾没得过最佳喜剧演员奖 梁志强：从没嫉妒国煌

本地百万导演梁志强感叹自己与奖项没缘，遗憾不曾得过“最佳喜剧演员”奖。

纵横本地演艺圈数十年，梁志强从《搞笑行动》到《欢乐巅峰》，从“梁婆婆”到“梁细妹”，可说是当年引领本地电视综艺节目的佼佼者，“梁婆婆”和“梁细妹”至今仍让人印象深刻。

而后梁志强转战电影，拍摄过无数创下辉煌票房纪录的电影，其中还有好几部是叫好又叫座，像《小孩不笨》《跑吧！孩子》《我们的故事》系列等。

做客昨天（2月11日）上线的《权听你说2》节目中，主持人权怡凤问志强回顾辉煌的演艺生涯，是否有遗憾的事？

梁志强坦然地说，自己毕生当中与奖项无缘，而最遗憾的是没得过“最佳喜剧演员”奖。

梁志强说，虽然徒弟李国煌得过这个奖项，但他从来没有“妒忌”或“责怪”，只是感慨自己的时间（timing）不对，“我在扮演梁婆婆和梁细妹时，虽然被认同和肯定，也是最辉煌的时刻，但是当时电视台没有设‘最佳喜剧演员’奖，我的timing 过了，电视台才设立‘最佳喜剧演员’奖。”

观众开心是最大奖项

梁志强也觉得自己一直以来都和奖项没缘，因为被认定是商业电影导演，所以他拍的戏从来都不报名参加比赛，因为自认不会赢。

“曾经有一度，我很疯狂想得奖，曾参加中国的金鸡奖等，后来觉得自己不会得奖，就没再去。没想到，2017年中国举办的东盟电影节，《我们的故事II》拿到最佳导演奖。”

梁志强说，他不再幻想得奖，是因为深知自己的电影没有什么艺术成份，“我只是想在电影中简单讲一个故事，大家看得懂，走进戏院开开心心，看完后叫人去看，我就觉得是最大的奖项。”

林益民离开《搞笑行动》 曾不知所措

林益民离开《搞笑行动》，梁志强曾一度“陷入危机”。

梁志强和林益民在《搞笑行动》搭档多年，突然林益民被知名电视人蔡和平挖角，让梁志强曾感到不知所措。

“当时我觉得不应该这样，好不容易和林益民建立了默契就被拆散。”

不过，梁志强说，幸好当时电视台的文树森和林培琴给予他支持和鼓励，于是就创造出来了“梁细妹”，“没想到‘梁细妹’一做就做了三年零8个月。”