叛狱无间 The Prison

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

一名刑警（金来沅饰）因为弟弟被犯罪团伙所害，为查清事件真相，以囚犯身份进入监狱。他发现狱中室友（韩石圭饰）是“监狱之王”，从典狱长到狱警均为他的犯罪行为掩护，提供超完美不在场证明。

共创全球枢纽

8频道 晚上10.30

1980年代的数码转型，大幅度地改变新加坡人的生活、工作和休闲方式，拥有完善的基础设施和良好的治理，让新加坡很快成为科技热土。全球百强科技公司有80家聚集在本地，无论业务成熟或发展迅速的科技公司，都在这里扩张或设立业务。

中国新相亲第一季

e乐（新电信Ch11/501） 晚上8.00

代际相亲交友节目，以“带着爸妈更放心”为相亲口号，为家庭“爱情小船”配置心动位和观察位，嘉宾出场后，一个家庭可以优先冲出停在观察位，当所有家庭与嘉宾面对面沟通后，有第二次机会选择是否将爱情小船前进到心动位。嘉宾也拥有反向选择权，可留下三个家庭继续了解。

青春夜佰味2

e乐（新电信Ch11/501） 晚上9.30

号称“中国高校美食地图”的节目代表，探秘中国各城市的高校周边，聚焦当代大学生群体的青春生活气息，用独特的视角观察与学生息息相关的饮食生活和美食所在地。

神枪手 The Marksman

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

从海军陆战队退役的神射手吉姆（Liam Neeson饰）目睹11岁男孩米格尔（Jacob Perez饰）遭墨西哥毒贩追杀，母亲被杀害，他决定护送米格尔回到芝加哥与家人团聚。