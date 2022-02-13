名导张婉婷爆：周润发被黑道嫌弃 锺楚红跟黑人谈判

香港名导演爆出，周润发（发哥）超低片酬拍《秋天的童话》竟被黑社会“嫌弃”人品差！

由亚洲电影大奖学院主办、新加坡电影协会（SFS）协办，创意香港及电影发展基金的资助下，将于下周六（19日）首次在新加坡举行“大师班系列”，在邵氏院线丽都戏院举行。

活动邀得香港著名电影导演张婉婷，参与线上+现场举行的深度访谈讲座，本地电影人及Oak3 Films联合创始人赖捷生将出任现场活动的主持人。

才女导演张婉婷昨天（2月12日）接受《新明日报》记者视讯访问，语调令人如沐春风，她畅谈当年拍经典电影《秋天的童话》不为人知的内幕趣事。

“当年发哥所饰演的‘船头尺’是根据一名黑社会原型人物皱皮柠（音译）去写，所以写出来的人物很立体（该大哥得悉发哥演绎他有何反应？）皱皮柠居然说‘我不要发哥演我！’”

“我问他为什么？他说发哥‘人品不好’，因为当年发哥刚跟余安安结婚不久就离婚……我立即反驳对方，你很好吗？你不但是非法移民，还是一名黑社会！”

皱皮柠想想也对，自己凭什么“嫌弃”发哥，便答应与发哥碰面，让发哥在拍摄前从对方身上了解、挖掘更多。

片商男一人选：成龙 洪金宝 许冠文

如今的发哥身份尊贵，当年却是“票房毒药”，张导不讳言以“超低价”请到发哥拍戏，“电影拖了一年半才找到投资商。”

张导说，当时片商建议的男一包括成龙、洪金宝甚至许冠文，但张导坚持要发哥！

“发哥最适合演绎‘船头尺’，角色带有流氓、黑社会感觉，同时却又充满浪漫的气质，最能令女人为他心动……”

拍《秋》时张导仍是新导演，压轴一场发哥为见红姑不断奔跑的戏，就让发哥连续跑了10多天，直到有一天，发哥忍不住开口：“我每天这样跑也不是办法……”

张导笑自己无法精准表达自己所想，“原来跟演员的沟通都很重要。”

锺楚红当年也是张导心中“茶煲”角色的不二人选，“红姑除了漂亮，她天生有一种倔强、硬朗的气质。”

“记得红姑在《秋》有一场中央火车站的戏，需要拍她的特写，拍摄当天被高头大马的黑人站长阻止，红姑为此居然上前跟他理论，就像是在‘谈判’的样子，谈了很久，虽然对方始终公事公办，却让我见识到红姑的硬底气。”

花10年拍纪录片《给19岁的我》

问起近作，张导透露“追踪”一票女生10年，从对方11岁拍到21岁，原本聚焦30几人，最终筛选出七八个年轻女孩的故事。

纪录片酝酿了10年，记者惊叹其魄力惊人，张导笑说：“10年啊，不知自己还活着吗？”

“影片拍出香港这10年来的变化，女孩成长期面对的包括家庭、学校与社会的变迁，影响年轻人成长的各种香港运动，我都会摆进去……”

身为电影人，张导认为最重要的是拥有一颗自由的灵魂，拍自己想要拍的东西，八九十年代是香港影坛的全盛时期，正因为尺度很大，允许百花齐放。

赞陈哲艺梁志强本地电影写实

记者问张导可曾看过新加坡电影，她点名陈哲艺《爸妈不在家》、梁志强《小孩不笨》，赞说：“新加坡导演在反映社会现象与家庭小品方面做得很好，感情也很真实。”

回看香港影坛，张导拍过无数大咖，像发哥、锺楚红、陈百强、黎明、舒淇、刘青云、汤唯、吴彦祖、李治廷，她戏言：“他们都是我的偶像！”

“97之后，不少艺人回中国拍戏，香港艺人面临断层，直到最近，才冒出MIRROR……”足见张导一直关注着演艺圈风潮。

本地放映粤语原音仅限一场

值得一提的是，下周六的“大师班系列”将同时放映张婉婷操刀、以粤语原音放映4K数码修复版本的香港电影金像奖最佳电影《秋天的童话》（1987）。

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欲观赏《秋天的童话》原音版者，可浏览https://peatix.com/event/3136526/view?k=4c3669c5d4daa1e64b42c3a57b75677b8e0abe4b

电影票价：$15/ $13学生/NSF/55岁+乐龄人士