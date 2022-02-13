同时接演四部剧 郭亮否认主持遇瓶颈

虎年初始，本地名嘴郭亮不仅以贺岁片《团圆饭》亮相大银幕，也主持了几场新春特备节目。然而在过去一年内，郭亮主持的综艺节目并不多，仅有谈话节目《神秘嘉宾》和美食节目《吃东西2》两部。身为本地主持界一哥，是否在工作上遇到了瓶颈？

郭亮在接受《新明日报》访问时说道“也不算是遇到瓶颈，就是太久没有主持节目了，新年节目也都是一次性的。虽然去年的节目不多，但很高兴《神秘嘉宾》能够取得好成绩，得到大众的喜爱。”

郭亮对于主持仍然保有热情，认为自己还没做够。“我倒是觉得目前新加坡，甚至世界的综艺节目到达了一个瓶颈，对于主持人并不是特别需要。”

郭亮也提及自己的兴趣是资讯或谈话类型的节目，目前正在等待更好的缘分和机遇。

被问及工作近况时，郭亮表示目前手上持有四部电视剧，都是连续拍摄的，戏剧拍摄行程已经排到了7月份。“这四部剧我都蛮喜欢的。因为之前拍过的戏不算太多，所以这次有机会尝试四个完全不同的人物与戏种。”郭亮也稍微透露了自己接演的角色，包括《你也可以是天使4》里患病的过气黑社会老大，还有《寄生》里的公司总裁，以及新剧演经理等人物。

对于不同的角色，郭亮都会认真揣摩并亲自参与塑造形象的过程。“2022年上半年会将精力主要放在戏剧上，争取让大家看到不一样的自己。”

亦父亦友的亲子关系

本地星二代话题备受关注，曾于2017年短暂出现在屏幕上的郭麦洋（郭亮儿子），目前已服完兵役，在国立大学就读。在儿子的成长过程中，郭亮又扮演了怎么样的角色？

“想成为像朋友般的父亲，但我认为自己没有做到非常成功。”在与儿子沟通时，郭亮不会直接给予意见和答案，而是分享自己的经验和做法。当被儿子问及自己也不知道的问题时，郭亮也会直接对儿子说“爸爸并不是什么都知道，但我们可以一起讨论，一起了解。”或许是因为这样，儿子会经常向父亲提出问题，也很愿意分享自己在生活中遇到的各种烦恼。“每个时代有每个时代的人。硬要将自己的想法强加在年轻人的身上，是不适合的。”

至于儿子的生活作息和饮食习惯，都是由太太负责的。“妈咪说的话都是规矩，必须听，没有在跟你讲道理的。”郭亮笑着表示，家庭起居这方面，太太考虑得比较周到，所以家里的事情都归太太管。

另外，明（14日）便是情人节了，郭亮表示自己与妻子向来都不过情人节，情人节更像是为年轻人准备的日子。若是有心，每天都可以是情人节。“我和太太主要庆祝的节日是结婚纪念日。”郭亮认为结婚纪念日是专属于两个人的日子。夫妻俩会在这一天到餐厅吃饭，或是准备简单的礼物，一起回顾过去，一同感慨生活。