林宥嘉线上开唱 展现此刻最好的自己

林宥嘉今天（2月13日）下午举行线上演唱会，充满创意和惊喜。先说场景；演唱会名称“Xiang Yu Yi Yang”取自“像鱼一样”的拼音，把疫情期间被困在家中哪里都不能去的人，比拟作鱼缸里的鱼，所以演出选在一间民宅进行。其实这间房子有另一层含义，它代表了一个“世界”，一个疫情期间我们的心被困住了的“世界”。

再看歌单；不全是林宥嘉的歌曲，而是最能代表他这两年心情的作品。再搭配屋外到屋内的场景变化，完美地呈现了一个心境起承转合的氛围。

演唱会开场，在泳池旁，林宥嘉悠然地唱着《少女》，那是对未来的美丽憧憬。但愉悦的心情很快地，就被疫情打散。他以自娱的心情唱出《我是一只鱼》，边唱边跳起来，想看房子高墙的另一边有什么，也想逃出被高墙限制的世界。无奈事与愿违。

进入屋里，林宥嘉从饭厅唱到洗衣间、厨房，再到楼上卧房；从《不在场证明》唱到《傻子》、《浪费》“In My Pocket”，心情逐渐低落。

进入二楼的卧房，一片漆黑，他带来新歌《完，》，黑暗中有一抹微光，代表着掉入深海却仍抱着盼望。接下来的歌曲《不完整的旋律》、台语歌《上爱唱的歌》，是他之前在访问中透露的，正逢音乐上遇到瓶颈，以及家人健康失而复得的人生关卡。

“像鱼一样”的另一个寓意是，希望大家依然保持正面乐观的态度，期待日子能如鱼得水、悠游自得。

所以当林宥嘉再次走下楼，低落的氛围逐渐散去。《神秘嘉宾》的旋律响起，墙上出现他过去现场演唱会的画面，观众感动的脸庞，全场闪耀的荧光棒，这是林宥嘉对歌迷的思念，而歌迷也是他振作的能量之一。

林宥嘉邀9m88当嘉宾。（华研国际提供）

特别来宾9m88登场，与林宥嘉合唱《你朝我的方向走了》、《致姗姗来迟的你》，轻快的旋律和两人逗趣的舞步，让气氛瞬间欢乐许多。

林宥嘉自弹自唱《说谎》。（华研国际提供）

林宥嘉之前在访问中说，自己还未完全克服一些困难，但此刻的他，是好的。尾声的《说谎》和《兜圈》，恰恰呼应了他现在的心境；不假装坚强，但学会该放下什么，再继续前进，这才发现幸福，原来就在眼前。

以歌曲《纪念品》为演出画下句点，他希望这场演唱会“是我们彼此生命中一个丰盛的纪念”。

这的确是一场丰盛的演出，无论是制作上或情感上。

制作方面，运镜给人很大的惊喜，先是开场的水下摄影已是令人觉得好有趣，再来是从户外转到屋内并穿梭不同空间时近五首歌曲，是一镜到底，之后也有多个长镜头，难度甚高。

情感方面，这场演出除了是林宥嘉这两年的生活缩影，相信你我也能在当中找到了共鸣。他在家中不同角落演唱，包括坐在洗衣机前和洗手台上、卷缩在床上和墙角，如此真实的生活画面，仿佛他就在我们身边唱着，疗愈着自己，也安慰着我们。

林宥嘉与团队一起入境。（华研国际提供）

很喜欢尾声的设计，林宥嘉和音乐团队一起入境，他介绍团队今天穿得像墙壁和瓷砖（指融入布景），原来他们是天使，寓意着“有些东西是我们看不到的，但只要用心去相信，它就存在，比如说，爱。”看着那温馨的画面，会提醒自己要珍惜身边的天使，同时成为他人的天使，大家一起感受爱的力量，一起跨越难关。