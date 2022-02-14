黄俊雄谢俊峰 两“俊”男解读男神

（本地讯）第845期封面人物是本地两位荧幕男神——黄俊雄和谢俊峰。

之前不曾合作的两“俊”男因足球结缘，再从球友晋升为戏剧搭档，在《邻里帮》分别饰演黑道大哥和小弟，互飙演技。有关两人对“男神”的看法及私下互动，请翻阅最新一期《优1周》的封面人物专访。

其他精彩内容有：港星林盛斌的访问；介绍韩剧“Rookie Cops”（《警校菜鸟》）、韩综《看见你的声音9》《不会伤害你X SWF》《偶然成为社长2》、美剧《镀金年代》（The Gilded Age）、日本动画《地球外少年少女》（The Orbital Children）；风水师为大家分析虎年十二生肖的旅游运程（上）；保健特别刊登中医师提供的两道假期综合征药膳；旅游则带大家去了解阿布扎比的萨迪亚特岛（Saadiyat Island）文化艺术园区计划。

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