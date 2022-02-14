单身非地狱！欧菁仙叶丽梅这样过情人节

今天是情人节，虽是天下有情人重要的日子，但单身的人在这天也可以不孤单！目前单身的欧菁仙、叶丽梅、郑六月和阳光可乐受访时都表示不害怕过情人节，甚至觉得一个人的情人节更轻松没压力，来听听她们对情人节的另一番见解。

欧菁仙：女人要学会怎么爱自己

欧菁仙有爱猫Rudon陪伴，一样感受到爱。（受访者提供）

旅居法国的欧菁仙最近回国演出华艺节话剧《你我之间》，虽然工作忙碌，但情人节这天她没有忘记好好宠宠自己。她接受zaobao.sg访问时说：“我会去染头发然后按摩，再和妈妈吃情人晚餐！”

有些单身人士会害怕情人节的到来，但欧菁仙说：“我超爱情人节因为没有压力！反而以前有男朋友时每逢情人节就很有压力，因为不知道要怎么庆祝才能表达爱哈哈哈！”她认为一个人的情人节也可以过得很棒，“我觉得女人要学会怎么爱自己！对我来说每天都应该是情人节。”

欧菁仙最难忘的情人节是在华中初级学院念书的某个情人节，“当时的初恋情人送了一件我逛街时盯了很久的羊毛开襟外套，那是他偷偷回去买的，让我非常惊喜。当时觉得超浪漫，逛街吃东西，连牵手都没有，却开心到要命。”

目前单身的她并不会刻意在情人节这天不出门，“我喜欢看到双双对对，因为这证明爱情真的是很有魔力的！”至于想不想尽快脱单，她说：“我相信缘分！现在我单身但有我的爱猫Rudon陪我，也是一种爱！”

叶丽梅：喜欢感染他人的幸福

叶丽梅有狗狗在身边，一点也不寂寞。（受访者提供）

UFM100.3的叶丽梅情人节怎么过？她笑说：“和前情人过……抱歉说漏一个字，是和前世情人——我爸，一起度过！”

她表示虽然单身但绝对不害怕过情人节，“我反而一直很喜欢情人节，有没男友没关系，想到这节目特浪漫，心情也很舒坦快乐！”丽梅认为一个人的情人节不一定要感觉孤单，“看着别人成双成对，即使是不认识的，也能感染到他们的幸福快乐呀！我会羡慕但不嫉妒。”

但她坦言在这天最不喜欢听到别人问她有男朋友一起过情人节吗？，“因为就算有男朋友，我也不会说，对方是白问的，哈哈哈！”

丽梅最难忘的是疫情前的某个情人节，她受陈丽贞的邀请，与郑琬龄一家和一班朋友聚餐庆祝，“那次可以算是大家一起过情人节，一起上餐厅吃晚餐，恰巧又是琬龄女儿的生日，虽然没特别庆祝，但大家能聚一聚，吃吃喝喝就已经很愉悦和难忘了。”

郑六月：单身过情人节才没压力

单身的郑六月不但不怕过情人节，还会特地穿得漂亮去外头逛。（取自IG）

出身“才华”比赛的郑六月今年的情人节过得比较特别，她说：“今年是三人行，和老爸老妈一起过。因为他们过来陪我过新年，元宵才回去马来西亚，所以就三个人过啦。”

六月坦言正因为单身所以不害怕过情人节，“非单身人士才需要害怕吧！毕竟他们需要花心思准备怎么样特别地度过，这样压力多大呀！而且还会被比较，为什么其他人的另一半可以这么浪漫这么贴心，而你却什么都没有准备。这种时候就会庆幸单身万岁！”

她也不避忌在这天出门，前几年的情人节，她和几个女性朋友还特地打扮得漂漂亮亮的到很多人的地方，“不是为了找对象，而是为了给真爱一点考验！”

她坦言最怕在这天去餐馆时被问“我们今天只有情人节套餐可以吗？”不过她也觉得如果脸皮够厚，还是可以加入朋友的约会，“毕竟情人节套餐很贵，三个人分担比较划算！”

至于想不想尽快找到男朋友？她抱持顺其自然的态度，“虽然我妈很希望我尽快脱单，这样她就可以和老爸两个人过，名正言顺的拒绝和我分享昂贵的情人节套餐。”

阳光可乐：难忘情人节前夕被分手

虽曾在情人节有过不开心的回忆，但阳光可乐并不排斥过节。（取自IG）

阳光可乐难忘某一年的情人节前夕被分手的悲惨经历，“难过一定会啊！当时年纪还小，好像世界末日要到了。后来慢慢用工作来让自己忙碌，也渐渐了解到这世界很大，不要浪费时间（伤心）。”

虽然曾在情人节有过不开心的回忆，但阳光可乐并不排斥过节，“这是开心的日子，可以和我的girls（指电影《女兵外传》的一班演员）一起度过。”但她最不喜欢在这天被问到有没有收到花，“因为每个女人都喜欢收到花，没有收到很像很不好意思。不过别人问，我会很坦白的回答没有，但请不要在我伤口上撒盐哈哈！”