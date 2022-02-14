王昱清继子王胜宇称曹国辉拖欠1.3万元酬劳

王昱清继子王胜宇昨天（2月13日）傍晚开直播，公开指艺人曹国辉“Sibay Shiok”拖欠他1.3万元酬劳。曹国辉半夜开直播回应：已交由法律团队处理。

“Sibay Shiok”是艺人曹国辉与几位本地艺人一同创办的网络直播销售公司，王胜宇称自己是该公司旗下的一名员工、主播。

王胜宇昨日在直播中称自己是在去年9月份左右加入公司，并在上个月6日正式辞职，离开“Sibay Shiok”，酬劳问题却至今还未解决。

王胜宇在直播时，提到自己起初加入公司是来当主播，之后却连操作后台系统也要一并负责。

王胜宇说自己后来要负责的幕后工作越来越多，“而且每当出现错误，我就会受到训斥和责骂，即使那根本不是我的错。”

他也在直播中表明，最终导致他离开的“最后一根稻草”，还是因为自己受不了被曹国辉辱骂“白痴”、“没用”。

辞职那天，王胜宇在公司群里发消息，希望公司方能清算他的酬劳以及酒店住宿等一切费用后，给予他答复，他也收到公司承诺会尽快计算他的酬劳。

王胜宇提到，自己受雇期间曾给公司设立了一个Telegram频道，他也借此与公司协议要把频道交还给他们，但前提是他们必须先支付他应得的酬劳。

王胜宇还说道，自己过后也算了下自己应得的酬劳，扣除酒店住宿应该是1.3万新元左右，然而多次讨要酬劳无果，于是王胜宇决定直接私讯曹国辉，“他把我拉黑了，所以关于我是否能够获得酬劳，我得不到任何回复。”

直播中，网友多次提议王胜宇向人力部反映，王胜宇表示自己并没有证据证明自己受雇于Sibay Shiok，除了一些手机简讯。

王胜宇在直播上还说，自己在上个星期二取消了团队其他人在Telegram频道的发布权和删除权，但是并没有将他们移除，“他们还在这个群聊中，他们还是可以回复，甚至今天（13日）还是有SBS的人在回复一些问题，他们还是有回复权。”

此外，直播中王胜宇多次强调很感谢姚懿珊，并提到她正极力为自己争取那1.3万元酬劳。

曹国辉：交由法律团队处理

曹国辉和姚懿珊也在半夜开直播回应此事，针对王胜宇指控他拖欠1.3万元一事，他表示，“团队已将此事交由法律团队处理。”

曹国辉在直播中也提到，Sibay Shiok的Telegram在几天前就遭人入侵，他说：“‘这个人’将我们所有人踢出群组，包括管理员、Dawn（姚懿珊）还有我，全都被踢了出去。”

姚懿珊接着却说一个老朋友后来向团队反馈，有一个管理员一直在群里回答问题，“我很好奇那个‘管理员’是谁，我们当中没有一个人在里面，那么在里面的‘管理员’又是谁？”

王胜宇对姚懿珊‘非常失望’

《新明日报》今早（2月14日）与王胜宇取得联系，他直言自己对姚懿珊“非常失望。”

王胜宇说：“国辉开直播回复我并不惊讶，因为在我预料之中，只是姚懿珊出现让我有些震惊……她在泰国的时候，一直有在保护我，在新加坡也是。”

对于曹国辉采取法律行动，王胜宇表示：“我开直播的目的只是为了结束这件事，但如果走到那一步，我也没有办法了……目前我什么都没收到，我只能看着办了，总之这件事对我来说已经告一段落。”