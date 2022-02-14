想当虎新娘 林慧玲：婚期太难敲定

邂逅不足一年订婚，放话当虎年新娘，林慧玲叹“黄道吉日”太难敲！

林慧玲去年受访，曾透露与未婚夫于年初认识，从邂逅到订婚不足一年，感觉对方是对的人，就决定终身大事。

未婚夫从事企业品牌管理相关工作，双方同属虎，慧玲希望今年虎虎联姻，双虎在虎年办喜事，来个“三虎喜庆”！

踏入虎年，婚期是否已定？《新明日报》记者联系慧玲，她昨天（2月13日）受访告诉记者：“太难安排了！因为去年被延迟的婚宴都在今年举办，好多地方都没空档了！疫情关系也请不到很多朋友，所以（婚期）还在安排当中。”

她表示，一有消息肯定会跟大家分享。

订婚后第一个情人节怎么度过？

慧玲说：“情人节刚好在大年十四，所以一整天待在外婆家，就简单和家人一起度过。”

外形很阳光的慧玲表示自己不是个“浪漫情人”：“连情人节我都没什么特别安排，但我好在比较实际，也非常支持对方的梦想，尊重他的选择、爱他的家人。”

慧玲表示，未婚夫亲戚不多，不像她，“所以每年的农历新年他都过得蛮简单的，因为我家人挺注重农历春节，他一有空就会陪我和我的家人。”

陪伴是最长情的告白，无须蜜语甜言，从慧玲口中充分见证“爱屋及乌”。

记者打趣问慧玲，情人节最想跟对方说的话是什么？

“感谢你出现在我生命里！”慧玲甜蜜放话。

何盈莹择偶 厨艺好会加分

往年的情人节，何盈莹大多数都是在工作中，“今年会在家里煮一些好吃的， 宠一宠自己。”何盈莹十分热爱美食，除了希望另一半是个开朗的男生，也希望对方是个懂得料理的人。“如果他会煮好吃的，就加加加分！我的理想情人节，就是和另一半一起尝试不一样的美食。”