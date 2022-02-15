陈之财环保新书 卓尔书局畅销榜称冠

陈之财的新书《我的小红点一起打造一个更美好的世界》荣登本地卓尔书局畅销书龙虎榜冠军。陈之财2月6日曾在卓尔书局为《我》举办签书会，他得知消息后，昨天接受《联合早报》访问时兴奋地说：“有点意外，很感恩。”

陈之财说：“卓尔是优秀的书局，我不敢贸然敲门，机缘巧合，透过一名铅笔彩笔商的介绍而与卓尔书局接触，第一次把书摆放在那里，很希望能得到肯定，即便是在榜末，我也觉得很骄傲。”他说接获《我》登榜首的消息时，兴奋到脑筋莫名其妙的空白，但很开心。

卓尔书局每周更新两个畅销书龙虎榜（英文书、中文书），《我的小红点》打进上周（7日至13日）中文书的十大龙虎榜。其他进榜的著作包括中国作家余华的长篇小说《文城》、于晓丹的《妈妈的PSLE会考日记》等。

陈之财的这本新书由李光耀双语基金支持，他的朋友也纷纷支持，曾演出《我来也》等剧的前艺人何永芳，以及慧师傅等都到场支持，慧师傅还一口气买了20本。

陈之财说：“非常感谢李光耀双语基金的信任，让我有机会与大家分享。谢谢我的家人、朋友、同事和伙伴给我的鼓励，更要谢谢卓尔书店为我办了两年来第一场签书会。上了这个优秀书店的龙虎榜，更是对我的肯定。”

《我的小红点一起打造一个更美好的世界》是《我的小红点》丛书的第四本，倡扬环保课题，书内附有“我的小红点”邮票（共四枚，随书各赠送一枚），还有动漫、线上故事和手机程序游戏。