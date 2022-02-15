王力宏请大S离婚案名律师 与李靓蕾3月4日法院线上辩论

（台北讯）王力宏与李靓蕾的离婚风波未了，两人就儿女抚养权以及离婚财产的分割还未达成统一，从去年2月19日王力宏起诉李靓蕾，到现在近一年的时间两人都没有协商好，足以看出，两人对于过去的情分早已不再留恋，以至于李靓蕾多次发长文爆料，真真假假难辨别。最新出庭信息显示，针对2个孩子抚养权探视的问题，双方将在3月4日线上辩论，台媒曝称两人都将出席，这也是两人离婚后首次正面对决，不知到时是否会公开辩论画面。

为了争夺儿女的探视权，王力宏花高价聘请专业律师，其中包括曾为大S离婚请的赖芳玉律师，在台湾非常有名。

日前，有网民通过纽约法院查看到两人离婚诉讼的最新进展，显示王力宏已提交了11项证据，而李靓蕾提交了1次证据但被退回修正，其中在王力宏最后一次提出的动议3显示，他就李靓蕾不执行法令而要求对她判决，如果认可王力宏的证据，李靓蕾将面临罚款或者被判刑达6个月。

针对此爆料，李靓蕾发布了5条声明回击，并称王力宏不仅不给儿女抚养费，甚至还要求她承担律师费以及冻结了她的财产。另外，李靓蕾直言王力宏提交的11项证据都是与事实不符的单方面证据，她已在2月11日重新提交7项新证据，没有提交出轨证据，因为这7项证据主要针对孩子的探视权，不是针对王力宏出没出轨。接下来李靓蕾是否会为了争夺更多的离婚财产以及利益而公开手中的证据，是外界关注的焦点。

之前王力宏前往李靓蕾公寓看孩子，被李靓蕾拒之门外，给出的原因是王力宏未按照规定带了三个陌生男子企图硬闯。夫妻俩就离婚一事拉锯的时间长，李方律师称王力宏是想通过打官司拖垮李靓蕾。

王力宏与李靓蕾离婚诉讼也已演变成各说各话，日前李靓蕾轰王力宏不愿支付子女抚养费，王力宏友人则称王有透过友人转交给李靓蕾现金，但李靓蕾友人反驳称李从来没有收过。