戴向宇：上海冬雨中拍殴斗戏 冷到骨子里

阿哥戴向宇目前仍为《南洋女儿情》奔忙，他透露在冬天的上海拍摄，每天都必须与寒冷战斗。

“为展现南洋特色，我们穿的衣服都非常单薄，上海气候大概三度左右吧，我们还拍雨戏。“ 冬天拍雨戏，如何克服寒冷？他说，“没办法克服，就硬咬着牙上啊，真有一种冷到骨子里面的感觉。说话时都会呼出白色气体，因此很多时候说台词都要先喝一口凉水，然后说话就没有白色气体了。”

言下之意，拍摄天真是冷到说话都冒烟了。

要命的不只是抵抗严寒，向宇还得在冬雨中干架。连拍3天，拍完之后因身体滚烫去医院做检查，良久才能缓过神。

昨天（2月14日）是情人节，向宇与剧组一起过，“我们这个行业对于节日好像都没有太大的概念，过年在剧组过，前两年还算幸运，能够回家。今年在上海，初一我妈妈就来看了我一下，所以整体感觉还算OK，我们都是职业演员，在剧组生活都已经习惯了。”

提到肖燕，在《小娘惹》与他合演患难与共情侣，但《南洋女儿情》拍到30多集还未有情意。不过问起搭档，他赞道“真的是长大了，不管是演技、为人处事方面都成熟了，角色把握得非常稳。”

向宇特别提到一件事，肖燕曾失控泪洒片场！

“肖燕特别敬业，有一天因为拍了一个镜头，自觉表现不好，然后导演说过了，准备换机位的时候，她就哭了！自责表现怎么那么差！后来我们又重新摆回那个镜头，再帮她拍一遍，导演也是非常心疼她。”

戴向宇衣服都非常单薄，雨中拍戏硬咬着牙克服寒冷。（网络）

挡“狂蜂浪蝶”拒加他人微信

拍《南》时向宇清瘦2公斤，他饮食严格，“进食都过一遍油”，力保健康，因为后面再拍20多天就要转海口了。

向宇是不折不扣大帅哥，可曾在片场招蜂引蝶？

“熟悉我的人都知道，我在剧组的微信不加任何人，无论男女，我不擅于社交、酒量也不好，也不和大家聚，所以从不招惹。”

向宇除了《南洋》，在新剧《她们的名字》中也饰演高富帅，“他是一个极端的男人，过度宠妻，会把老婆拴在家里，不让她工作，角色人物与我本人没有丝毫相似。（女对手是？）她是白冰，很敬业认真的演员，每一场戏都能一字不漏的背下对白。”