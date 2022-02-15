“女飞虎”蔡思贝盼演木讷角色

演女飞虎，背着重重的装备，枪林弹雨，追赶跑跳，蔡思贝拍戏时伤及颈项和大腿，一度动弹不得。

香港邵氏和优酷联合制作的警匪剧《飞虎之壮志英雄》（简称《飞虎3》）月前在优酷网播映时，口碑好坏皆有。不过，在阳刚味颇重的群戏中，蔡思贝的演出却让网民眼前一亮，尤其身材娇小的她在剧中得背负着重重的装备，在枪林弹雨的爆破场面中追赶跑跳，灵活的动作，敏捷的身手，不得不让人佩服。

拍戏伤颈部大腿

蔡思贝接受《新明日报》访问时坦承，自己在拍摄这部剧时确实吃了不少苦头，“剧中使用的是真枪实弹，且又有很多爆破的场面，因为我是女飞虎，所以很多时候得背着重重的装备，可能因为装备太重，很多时候在枪战戏后，我都会不小心扭伤颈项和大腿。拍摄那阵子，我的颈项和大腿很多时候是动弹不得。”

不过，蔡思贝说，幸好黄宗泽、吴卓羲、张兆辉等男生都很照顾她，尤其在演爆破场面时都会提醒她，好让她拍摄时格外小心不会伤及身体。她特别提到黄宗泽时说，“像我不会带头盔、不懂得怎么握枪械时，他都会细心教导我，告诉我怎么握枪才不会有很大的回弹力。”

演员是被动的

入行以来，蔡思贝说演过的角色大部分都偏强悍，所以她希望自己能演一些柔弱、木讷的角色，“例如在喜剧中演傻子，那会很特别。”

不过，蔡思贝说演员是被动的。就像她提及今年的工作计划一样，“作为一个演员，我的工作都是被安排的。所以希望能接到好的剧本好的角色，或者是一些有意义的综艺节目，或能发掘新才能的综艺节目。像之前的《好声好戏》，我不是参赛者，是张振朗的嘉宾拍档，却让我体验了配音的经历。”

《飞虎之壮志英雄》，可在本月21日周一至五晚上9时30分，通过翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首（星和娱乐860频道）和Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。