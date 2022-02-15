共享账号才够亲密？现代男女的“串流爱情观”

短短几年内，科技就大大改变了人们的观看习惯。从一家大小一起围在电视前，到今天的“人手一机”随时点选你想看的视频内容，潜移默化的行为改变甚至可以体现在爱情上。时至情人节，视频串流平台爱奇艺分享了一份有趣的问卷调查，搜集200个来自新加坡、马来西亚、泰国和台湾，年龄介于18至55岁的“串流爱情观”。zaobao.sg整理出其中几个有趣的点，快来看看你是不是也一样！

让人受尽委屈的暧昧期：从挑什么片来观察对方？

韩剧《所以我和黑粉结婚了》剧照。（图/爱奇艺）

调查结果显示，63%的人会选择在第一次约会时，与约会对象在串流平台上观赏影片。而其中高达46%的人认为，对方所选择的视频会直接反映出他/她是个怎么样的人。情感治疗师陈秋利医生接受zaobao.sg的专访时谈及这点，认为虽然这现象看似是这时代独有的产物，但从核心思想来看，其实并无太大的差别。“就好比我们父母那辈，他们约会时讨论喜欢什么样的电影、书籍、流行歌曲等，现在只是换了个方式来观察对方的品味或喜好。”

情侣交往时的观看习惯：共享账号=恋人必备？

中国剧《一生一世》剧照。（图/爱奇艺）

高达79%的人认为，共享同一个视频串流平台账号是感情稳定和升华的象征。陈医生笑说，虽然这是最令她意外的结果，但却也并非无迹可寻。现代人每天都需要和许多密码“抗争”，密码来来去去也不过那几组排列组合。因此，密码可说是现代人最为私密的部分。把隐私共享出去的这一举动，其实也就等同于不担心对方会利用这组密码去破解其他的账号，完全的信任对方这一件事，岂不是情感中极为重要的一块吗？

有趣的是，尽管交往时依偎在一起追剧是情侣间最受欢迎的“活动”之一，但也有许多人需要一些独立空间。问卷中一题“有哪些节目类型是你想要独自观赏的？”，没想到男性的答案竟是浪漫爱情片，占30%；而女性则不想要和另一半一起看动作片。陈医生分析道，这个结果或许是因“怕麻烦”而造成的。男性如果和另一半一起看浪漫爱情片，可能会担心剧中男主角对女主角所做的梦幻举动是否会拉高另一半对自身的标准，在称赞女主角很漂亮时也会担心另一半是否会介意。女性这边陈医生的解读也大同小异。多一事不如少一事，帅哥/猛男干脆自己看就好！

陈医生的猜测并非空穴来风。调查中，有55%的人有想过要和另一半一起“效仿”影剧中的桥段和情节，更有一半的人曾付诸行动。受影视剧情节影响，潜移默化进而对另一半提高要求？高达56%的人表示，曾感受过这种“期待值提升”而造成的压力。

分手后的恋人看什么：和前任一起看过是地雷？

韩剧《Happiness》剧照。（图/爱奇艺）

经历离别的过程，眼前所见是否都将触景生情？会避免重看与分手恋人一起看过的视频吗？54%的人表示无所谓。看来分手归分手，并不会影响对作品的观感。不意外的是，分手后大家都想要避开爱情相关题材，最多人想观看的影视剧种类分别为动作片、喜剧片和悬疑片。