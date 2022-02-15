薛家燕看8个月大孙子吃盆菜笑饱 因这东西“吓哭宝贝”

（香港讯）今年是72岁薛家燕首次与8个月孙子过年，生肖属虎的她家燕姐经高人指点，本命年犯太岁只要多穿红色衣物，多用金饰及金摆设，金玉满堂就能化解太岁煞气。她还特地为孙子多添一条金手链。

她首次有孙子陪过年，宝宝笑口常开令一家人充满喜气。儿子一家和她毗邻而居，每天中午媳妇会带孙子过来见面请安。媳妇一早教宝宝收到礼物要拱手多谢，每次薛家燕喂孙子食物，他都会拱手多谢。她接受香港《明报周刊》专访时说：“孙子是欢乐宝宝，每次见到我都笑不停。”又说如果初一才有红包收，她怕孙子会失望，所以准备好多大红包，每天都为他送上惊喜，希望他收到红包可以快高长大。

“疫情下出世的小朋友，过去一年真的很不容易，不能随便外出游玩，与其他小朋友见面机会不多。每次出门都如临大敌有很多装备，希望他们这批小朋友，捱过逆境会成长得更健康。”

自从做了祖母，她感觉人生更添姿采，每一个节日都希望与孙子共度。近期香港第五波疫情杀到，大家改在家中聚餐，她说：“可能我做人比较乐观，就算在家吃团年饭，只要一家人齐齐整整，一样有欢乐气氛。我预订了很多丰富年菜，孙子不能吃大人食物，不过媳妇很细心，每次聚餐前都准备宝宝的食物，像‘小盆菜’一样放满不同款式。孙子见到人多就雀跃，我对着他就算不吃都会笑饱。”

薛家燕的孙子8个月大了，他的媳妇给宝宝在过年时准备各种有营养又看起来好吃的“小盆菜”。（互联网）

有孙万事足，薛家燕说：“我有问自己，为什么做祖母后，每个节日都觉得比以前更开心，后来明白这种开心，是多了一种幸福感，之前事业顺利也很满足，但幸福是只有和家人一齐，才能享受得到，所以要好好珍惜。”

有次孙子一见她就呱呱大哭，吓到她手足无措：“我不知道他为什么哭？看到他的眼泪就心疼，后来才发现我头上戴了发卷，他没有见过我这个样子，我自己照镜像包租婆元秋一样，即刻进房拆掉发卷，再出来时，孙子又像平时一样哈哈笑，所以每次孙子来之前，我都要提早扮美美。”