最惨前妻离婚豪门夫暴瘦剩22公斤 自拍近照变这样

（香港讯）香港女星杨爱瑾被爆介入“永安百货”少东郭永淳婚姻，导致正宫伍智恒离婚后，因肠胃旧疾加上罹患抑郁症，体重瘦到只剩22公斤，不仅得靠轮椅代步，还在网上出售收藏品补贴医药费。不过去年底她晒出自拍照，气色已有明显好转，才让外界稍微松了口气。

伍智恒22岁和前夫郭永淳结婚，2008年宣布离婚，那期间男方和杨爱瑾爆出绯闻，让她痛批前夫搞婚外情。她离婚后因为肠胃旧疾加上罹患抑郁症，一度瘦到剩22公斤，甚至发文表示使用的抗抑郁药失去功效，但为了不靠别人，决定出售朋友送的礼物及个人收藏品换取医药费，更乐观表示“我仍然对上帝充满信心。感谢主，感谢大家。”让所有人看了相当心疼。

她说，和前夫分开前胃就被割除，是因为后遗症导致肠道粘连不能进食才暴瘦，跟前夫没有任何关系。她离婚后晒出多张暴瘦到脸颊凹陷、骨瘦如材的照片，惊悚模样让所有人心疼不已。好在她去年底晒出的自拍照中，不仅脸蛋圆润许多，气色也明显好转，她也开心表示身体已经好了许多。

伍智恒离婚后曾在微博开炮前夫趁病重时抛弃她，甚至不愿意供应衣食住行费用，这番控诉让郭永淳和杨爱瑾成为众矢之的。事隔三年后，郭永淳发声明澄清在结婚期间，伍智恒就一直体弱多病，自己无怨无悔照顾对方，在婚姻中已经尽心尽力，驳斥离婚全是因为对方生病的传闻。