过去两年因疫情受到严重冲击的电影业,今年全速复苏。从3月到12月,排队登场的大片有十来部。这些大片也扮演救市角色,让回温的电影票房,今年有望完胜。

冠病疫情重创电影业,2020年全球票房凄凄惨惨。去年因《蜘蛛侠:不归之战》(Spider-Man: No Way Home),007电影《生死交战》(No Time To Die),《哥吉拉大战金刚》(Godzilla vs Kong),以及漫威的《黑寡妇》(Black Widow)、《尚气与十环帮传奇》(Marvel Studios' Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings)与奥斯卡导演赵婷的《永恒族》(Eternals)等杀进戏院,全球票房回弹,《蜘》取得17.77亿美元(约23.89亿新元)票房是2020年4.61亿美元(约6.25亿新元)冠军片《八佰》的约四倍。