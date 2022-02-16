王子异撩姐火力全开 观众陪金晨脸红心跳

不会恋爱的我们

可通过优酷应用观看

中国高糖甜宠剧去年交出漂亮的成绩单，今年各大平台继续乘胜追击，由金晨和王子异领衔主演的都市爱情剧《不会恋爱的我们》本月8日于优酷首播。

由中国“双宋”宋茜、宋威龙主演的2020年电视剧《下一站是幸福》堪称近年“姐弟恋”题材剧的天花板，《不会恋爱的我们》（简称《不会恋爱》）继续玩“姐弟恋”桥段，故事围绕想谈恋爱却不知从何谈起的都市男女身上展开。

女主角赵江月（金晨饰）是干练的科技公司高层，为公司策划教人谈恋爱的社交软件，讽刺的是，她虽然在工作岗位上堪称“十项全能”，却是“爱无能患者”；不服输的她迫于各方压力，向万千网友公开承诺三个月内脱单。男主角顾嘉心（王子异饰）海外留学多年归来，一心想成为职业电单车手的他无意继承家业，却被母亲强制安排到自家公司打工，担任赵江月的助理。为了脱身，他提出担任赵江月的爱情军师，为她跟事业有成的型男许宁远（梁大维饰）牵红线，以此交换自由，没想到过程中却渐渐对“姐姐”赵江月动心。

《不会恋爱》故事简单直接，看了前一两集便能猜到结局，能抓住观众眼球的戏肉是金晨和王子异如何从互看不上，针锋相对，到“来电”走在一起。

主打撒糖桥段、花式吻戏

甜宠剧的小情小爱桥段最能让女观众心动怦然，霸气御姐遇上小奶狗，剧中少不了撒糖桥段和花式吻戏，包括王子异扮鬼吓金晨，让她心动时意外摔跤拥抱；一次家中水龙头出状况，金晨当起修理工，王子异在一旁碎嘴，两人趣味的互动也甜甜的。无论是第一集上演的“摸腹肌”“桌布吻”，第二集修水管“湿身秀”，第三集“车咚”，之后还有手指吻、赛道吻，王子异为金晨撩发擦唇等动作，绝对足以让女观众脸红心跳。

除了金晨和王子异，《不会恋爱》另有三对CP，展现破镜重圆、双向暗恋和追爱的不同婚恋状态，让处在人生不同阶段的观众能找到共鸣。

有趣的是，《不会恋爱》每一集结尾都会由不同演员分享恋爱小妙招或针对一个课题分享自己的观点。前几集提出的问题包括“你觉得单身快乐吗？”“前任真的无可代替吗？”王子异在第二集尾声提出“定锚理论”，让事物与情绪产生连接，用熟悉的事物引导特殊的情绪开关；另一集则祭出“婚恋金字塔理论”之说，居于顶端的优秀女性需要被懂她的人欣赏，才能改变单身状态。

王子异为戏玩遍海陆空

最近金晨和王子异接受中国网络平台访问，31岁的金晨说，赵江月和自己完全是两个人，她接演是因为角色跟自己反差太大，想要感受一下角色的人生。

25岁的王子异则能从角色身上找到共鸣，他指出，自己跟顾嘉心一样，会有内心想要坚守的净土。他还指出，此次为了拍摄“玩”遍海陆空，“天上飞的，地上跑的，水里游的，全部都有，但我最喜欢电单车。这次有机会跟专业的赛车手学习和交流，我觉得特别不一样，我很尊重他们。”

这并非王子异首次演绎姐弟恋题材剧，他在上一部《怪你过分美丽》有暗恋告白“姐姐”秦岚的戏码，不过有别于在《怪你过分美丽》的点到为止，王子异此次在《不会恋爱》可谓火力开撩。此外，据悉他去年拍摄、待播中的《芳心荡漾》会再次上演“爱上姐姐”的戏，剧中对秦岚一见钟情。

来电狂响 Kill Mobile

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：佟大为、马丽、霍思燕。七个好友聚餐，有人提议玩一个将手机公开的游戏：在场所有人分享当晚收到的每一通来电，每一条短信、微信，甚至广告弹窗，由此掀开了一场啼笑皆非的情感风暴。

多年后的全家福

8频道 晚上9.00

平安向丰收透露当年是她把琪琪怀孕的事告诉琪琪母亲的，因为担心琪琪会做傻事，没想到却间接导致两人分手，他向丰收道歉，丰收愕然。平安猜想分手信是琪琪母假冒的，丰收一时无法接受，痛心离去。

史提夫探险任务第二季 Expedition with Steve Backshall S2

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上9.55

主持人Steve Backshall运用渊博的专业知识，带领观众邂逅不可思议的野外生物，探索自然奇景。Backshall带队潜入太平洋最幽暗的海底，找寻世上最大的鲨鱼群；翻越非洲丛林寻觅行踪不定的濒危大猩猩；在俄罗斯远东边界的堪察加半岛火山急流中划桨前进；攀越沙特阿拉伯人迹罕至的熔岩管洞穴，揭露沉睡已久的过往世界。

吃。东西 2

U频道 晚上9.00

以前的人为了想长生不老，造鼎炼丹，之后却演变成梅干菜扣肉饼。墨西哥Taco最初以炸药命名，是软的玉米饼，墨西哥人移民美国，变成油炸酥脆的玉米饼。用白萝卜皮做的寿司卷教人惊艳。甜食同于善心，因此土耳其人爱吃甜品。