带头做好防疫 星爸携子打儿童疫苗

本地冠病疫情持续升温，确诊病例连续多日居高不下，为保障国民健康，政府多次吁请大众施打追加剂，并携带子女接种儿童冠病疫苗。本地艺人苏梽诚和杨志龙昨（2月15日）不约而同在个人社交媒体Instagram上传父子合照，分享了孩子接种疫苗的过程与心得。

苏梽诚：全力支持

苏梽诚在接受《新明日报》采访时表示，疫情是需要大家一起去度过的，接种疫苗能够减少染病几率，即使染病，症状也较轻微。既然已证实儿童可以接种疫苗，一定会全力支持。苏梽诚在得到孩子们的同意后，便带他们到接种中心施打疫苗，目前两个孩子都已接种第一剂疫苗。

被问及是否担心副作用，苏梽诚说道，即使是平时的流感疫苗，也会有一些副作用，所以不是太担心。“只是担心会手臂酸痛和发烧，但已经做好心理准备，发烧药也都买好了。”他也提醒孩子们，在打完疫苗后两星期不要乱跑或做激烈运动，避免心跳加速。

除了施打疫苗，苏梽诚一家平时也养成良好的卫生习惯，勤洗手，做好防疫措施。“主要投资在口罩上，会买一些保护作用较好的口罩。小孩子会使用N95或KF94，大人则会戴外科口罩。”

另外，苏梽诚目前接演两部新剧，会在3月份开始拍摄。他也非常开心《三把刀》将会在三个平台上演素人与厨师的厨艺比拼，“上一次是我主持嘛，希望这一次也有机会主持。”

杨志龙：更安心让孩子参与课外活动

杨志龙在Instagram帖文中表示，最初因为担心副作用的问题，犹豫是否让孩子施打疫苗，但他观察到许多儿童在完成疫苗后并无大碍，于是改变了主意。

他也很开心儿子在打完疫苗后仅有轻微的手臂酸痛，且在一天后就恢复了。他现在可以更加放心地让孩子跟朋友一起参与课外活动。由于他本身也施打了追加剂，所以一家人都得到了疫苗的保护。

他在文末也提醒道，5至11岁的儿童无需提前预约，便可在家长陪同下，直接到疫苗接种中心施打疫苗。