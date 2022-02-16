合作新剧“Grid” 金成均难忘李是英的眼神

Disney+制作的韩剧“Grid”，是一部神秘科幻惊悚剧。由电影《神之一手：鬼手篇》李凎导演和《10亿》的朴哲焕导演，以及韩剧《秘密森林》的李秀妍编剧合作打造。

徐康俊（左）和金亚中携手调查“幽灵”的幕后真相。（Disney+提供）

剧情描述在24年前为了拯救人类而创造出地球防御网Grid的“幽灵”（李是英饰），之后消失不见，却在24年后以“协助杀人犯”的身份回来。以寻找“幽灵”为目标而加入“管理局”的专员金世河（徐康俊饰），与重案组刑警郑拂晓（金亚中饰），携手调查跟“幽灵”相关的神秘事件，找出幕后真相。

金成均饰演杀人犯，得到幽灵的帮助，躲过警方的追捕。（Disney+提供）

金成均饰演得到幽灵保护的杀人犯金马鹿，与李是英有不少对手戏。两人今天（2月16日）下午接受媒体访问，谈到最难忘的拍摄经历，金成均说：“是李是英望着我的眼神。剧中我是杀人犯，她突然出现，帮助我逃过警方的追捕，但她望着我的眼神并不友善，而是充满恨，但又带着神秘，好像背后有更多我不知道的事情。”

听到金成均的形容，可以想象李是英的演出有多传神。之前就有报道，工作人员觉得李是英在片场投入角色时的模样“有点可怕”。对此，李是英解释：“其实我对这次的演出很紧张，因为我的角色是所有神秘事件的关键，而且我觉得这个剧本非常完美，也因此深感压力，不能辜负编剧和导演。我通常拍完一场戏，不会看回播，但这次我要求看回播，好几次也要求重拍，我要交出最好的表现。”

谈到这次演出遇到的挑战，李是英说：“‘幽灵’这个角色不只有神秘的一面，她看到喜欢的东西时会瞬间变得开朗。要如何很好地展现她的转变，我有些苦恼，为此跟导演和编剧做了很多讨论。”

李是英过去在不少作品中展现了精彩的打斗戏，她说这次也会有一些打斗场面，她也很享受当“打女”。她说：“我觉得动作戏很有趣，而且每一次的尝试，都发现自己做得更好。但我也喜欢喜剧和情景剧，希望有机会拍一些比较轻松的作品。”

金成均则与李是英相反，他说：“我不喜欢动作戏，越是尝试越觉得困难。第一集有一场吊钢丝的戏，我其实有惧高症，但我尽力演出。为了动作戏，我要锻炼好身体，所以我很敬佩李是英，她的身体状态一直维持得很好，随时能胜任动作戏。”

金成均：挑战不同角色就像去澡堂

金成均在《请回答1994》《请回答1988》《热血司祭》的搞笑演出，让人印象深刻，这次饰演杀人犯，让人看到他另一面的演技。他形容这次的角色金马鹿像野生动物：“金马鹿和野生动物一样，依赖生存本能活下去，就像动物面临危险，会自觉地防御，金马鹿也是这样，而且他没有家人和朋友，更要靠自己，这是我在诠释角色时的感受。”

对于有机会挑战不同类型的角色，金成均说：“很开心能演喜剧，也能演惊悚剧，像这次演恶角，这些机会让我可以成为一个多面性的演员。”他做了一个有趣的比喻：“能不断挑战不同角色，非常有趣，就像去澡堂，那里有热水池和冷水池，我喜欢泡了热水再泡冷水，然后再泡热水，这样来来回回，对血液循环有帮助，对身体也有益，你也不妨试试看。”

“Grid”今天起，每逢星期三，在Disney+播出。