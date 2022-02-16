不是无厘头！孙艺真、Jungkook等韩星IG账号有巧思

什么？天团BTS成员柾国（Jungkook）的IG账号是“abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz”，而人气歌手IU的账号竟是“dlwlrma”！你没看错，这堆看似玩笑的外星语，其实暗藏巧思喔！

Instagram（IG）是时下最受欢迎的社交媒体之一。不少韩星都在IG上设有账号，分享他们的生活与粉丝互动。其中大部分的账号都与他们的名字和生日相关，如李敏镐的“actorleeminho”、BTS的“Jin”、少女时代的允儿“yoona__lim”，虽然好记但也稍嫌平淡一些。另外却有一些明星的账号看似无厘头，一段乱码完全搞不清楚头绪？其实不然！赶紧随zaobao.sg来揭秘，看看这些账号背后究竟有什么特殊的意义！

谐音梗双关语齐发

一些韩星的IG账号可说是用尽巧思，谐音梗和双关语双管齐下发挥创意。上周宣布喜讯的孙艺真，IG账号是“yejinhand”。‘孙’（Son）在韩文中也是‘手’（Son）的意思，孙艺真干脆把账号取名为“艺真手（yejinhand）”；EXO队长Suho的账号“kimjuncotton”也有异曲同工之妙。Suho的本名为金俊勉，而韩文中‘勉’（Myeon）也有棉花（Myeon）的意思，如此形成的账号名让粉丝笑说好可爱！

双关语不仅用在韩文中，还可以结合英语！BTOB的陆星材和Red Velvet的Joy便是最好的例子。陆星材的姓氏在韩国非常罕见，他便以‘陆’（yook）这个字发想，将账号取名为“yook_can_do_it”，不仅鼓励了自己，也提醒了粉丝要正向思考。Joy则是简单直接的双关语，“_imyour_joy”，不仅“撩”了粉丝说“我是你的Joy”，还有“我是你的欢乐”的寓意。

将英语双关物尽其用的还有BTS的柾国（Jungkook），“abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz”直接将英文字母全拼出来，少了的‘j’和‘k’则分别代表了他的英文名字。无厘头的同时又有理，粉丝纷纷无奈笑说这样的创意也只有他想得出来了。

外国人难以理解的韩文键盘输入法

韩文与拉丁字母在键盘上的位置。（图/截自branah.com/korean）

实际上，键盘输入法是国外常见的网络取名方式，利用键盘上语言切换后的对应位置来取名。换言之，以南柱赫的账号为例，将“skawngur”这几个拉丁字母输入在韩文键盘，就可以拼出“南柱赫”这三个字。而崔宇植的账号“dntlrdl”则是韩文“宇植啊”的意思。

是否觉得茅塞顿开？原来那些并不是毫无意义的字母啊！搞懂键盘输入法，一起来看看集结键盘输入法和谐音的账号。IU的账号“dlwlrma”并非IU的韩文，而是“李知金”的意思。IU的本名为“李知恩”，而‘恩’这个词在韩文中也有‘银’的意思。金银铜中，‘金’比‘银’来得好，所以IU便将自己取名为“李知金”，同时这三个字在韩文中也有“这一刻”的意思。没想到短短几个字母，背后竟然有如此深厚的含义。

另外，SHINee队长温流的又长又无解的账号“dlstmxkakwldrl”其实是“insta马珍基”的意思。温流的本名为李珍基，不过因韩文的‘李’和‘马’很像，所以绰号被取为“马珍基”，他也将它沿用到账号上。

浪漫派诗人

Krystal郑秀晶的“vousmevoyez”乍看之下毫无头绪，但其实是法文“你看见了我”的意思，与她又酷又精致的气质非常搭；而同样来自女团f(x)的Luna账号是“hermosavidaluna”，是西班牙文“美丽人生”的意思，后面4个字更结合了自己的名字，非常浪漫。

账号本身就自带故事

Vernon“自带故事”的账号已走入历史，他已经更改了IG的账号。（图/互联网）

男团Seventeen的Vernon取名更是充满巧思，直接跟大家喊话“不要再念错我的名字”！Vernon的本名为崔瀚率，姓氏常常被搞错念成“Chew”，所以干脆将账号设为“chwenotchew”来提醒大家。但他在4个月前就已经把账号改名，不少粉丝笑说好想念之前的账号名。

将错就错是你想多了

Winner成员李昇勋设立账号“maetamong”的过程更是阴差阳错，非常搞笑！外界原以为有什么特殊含义，结果受访时他解释，因为开设账号需要头像，他在翻找手机相簿时刚好看到卡通百变怪的图片，所以就顺势取了这个名字。

男团NU’EST队长JR的账号“pockyjr”更是另一个无厘头的极致。创建账号时刚好桌上有一包Pocky饼干，所以就突发奇想直接将饼干名称一并纳入账号名。