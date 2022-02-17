常枫百岁前避寿两个月 年轻时被舞台装弄坏鼻子

（台北讯）台湾资深艺人常枫6日于睡梦中辞世，享嵩寿100岁（实岁98岁），告别式昨早（16日）于第二殡仪馆举行，除了文化部长李永得、亲民党主席宋楚瑜、国民党立委蒋万安等政要人士到场致意，包括张小燕、杨贵媚、屈中恒、张复健、导演蔡明亮等演艺圈人士到场送最后一程。

张小燕低调不受访，屈中恒感伤地说：“这两年时不时与他老人家聚餐吃饭，非常怀念他。”常枫遗作《月亮树》导演蔡明亮说：“我觉得他就在现场，（拍戏）当时我觉得有点为难他，因为他那时候走路已经不太方便了。”促成两人合作的杨贵媚则说：“常爸虽然年纪大，但心态很好。我错失一次合作，谢谢他对演艺圈后辈的贡献，感念他。”

常枫为人幽默，喜欢自然、生激活，因此遗照挑他生前很喜欢的照片。常枫与去年过世的妻子张遥结婚超过60载，育有一子常中汉、一女常青。儿子在家祭时说：“爸爸4月就100岁，他为人一向低调 ，不重视自己生日，选在百岁前两个月避寿去了，很有他的风格。”

常中汉说演戏不是父亲的工作，是他的生活、生命，“他在老家哈尔滨20岁就迷上演戏，一迷就是一辈子，一晃眼就是70年，爸爸是台湾人的集体记忆，也是许多大陆人的一代记忆，他一生得很多奖，金钟、金马，96岁还在上海得了影帝。”

常中汉也说父亲一辈子有许多称号，“爸爸年轻时浓厚舞台装弄坏鼻子，成了最丑的美男子，年轻一辈的叫他常爸；他是个军职老兵，也是台湾戏剧界的老兵，他跟着孙越、汪雨、雷鸣等人，他们开创台湾戏剧史，一个世代勤恳的文艺工作者淡出舞台，印证老兵不死，只是逐渐凋零，但记忆永远在你的我的心里……爸爸95岁拍了老兵的戏，是他心里头从未放下的眷恋，在爸爸最后的一段时间，他曾迷迷糊糊说‘我想回家’，常青和我都相信他在想儿时的老家。”