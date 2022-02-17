两个西班牙母亲 交织个人与族群创伤

平行母亲 Parallel Mothers（R21）

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

剧情：即将临盆的雅妮丝（Penelope Cruz，佩妮洛普克鲁兹饰）与安娜（Milena Smit，米莱娜斯密特饰）在医院同住一间病房。40岁的雅妮丝意外怀孕，对新生命的到来欣喜若狂，年轻的安娜面对未曾想象过的母亲生活感到焦虑、害怕与迷惘。两女相互倾吐时，雅妮丝试图鼓励安娜，两人产生紧密联结，也因此改变她们的生活。

影评：72岁西班牙名导Pedro Almodovar（佩德罗阿尔摩多华）的新作，旧作《都是有关我老妈》（All About My Mother）、《崩溃边缘的女人》（Women On The Verge Of A Nervous Breakdown）与《悄悄告诉她》（Talk To Her）等片，对女性的刻画都非常细腻，即便是上一部电影——半自传片《痛苦与荣耀》（Pain And Glory），父亲的角色宛如路人甲，但主人公与母亲的感情，却是刻骨铭心。曾竞赛今年金球奖最佳外语片的《平行母亲》将两个单亲妈妈的内心情感纠葛与挣扎，展现得淋漓尽致。

单身女郎雅妮丝与已婚的法医人类学家阿图罗（Israel Elejalde，伊斯雷尔埃莱哈尔德饰）发展不伦恋而意外怀孕，安娜的怀孕同样另有隐情，两人发展出姐妹情谊，又因各自所生的“女婴”命运交错，衍生出雇佣及恋人的关系。两女之间富有张力的感情，营造得出彩。

阿尔摩多华透过流畅的镜头，除了对两个“母亲”一次浓墨重彩的表达，也表现出母亲坚强的个性与丰富的情感。安娜与舞台剧演员母亲（艾塔娜桑切斯-希洪，Aitana Sanchez-Gijon饰）有一段母女恩仇，反映出上一辈女性在男性主导的家庭关系中，对于自由、梦想的不愿妥协。

直面痛苦，才能新生

导演透过雅妮丝努力追踪她曾祖父母的埋葬地点，揭开一段西班牙的历史。据悉1975年佛朗哥去世后，约有11.4万人失踪并被推定死亡，右翼人士反对挖坟找亲属，其他人则坚持这是与过去和解的必要行为。如果说雅妮丝的角色诉说着西班牙人想追寻真相，安娜则代表揭开历史伤疤无用的右翼论调。

《平》起伏的剧情不仅凝结个人的伤痛，也凝合了族群的创伤，只有揭开谎言，直面痛苦，才能找到新生。“阿佩妹”佩妮洛普片中角色藏着秘密，内敛的演技表达了内心的痛苦，她也豁出去演绎与异性、同性的床戏。她继《完美女人》（Volver）夺康城影后后，顺利再以《平》拿下威尼斯影后，集满三大影展影后大满贯只差一步之遥。佩妮洛普也入围本届奥斯卡影后，影片也角逐最佳原创音乐奖。

25岁西班牙女星米莱娜凭此片入围今年戈雅奖的女配角，演技不瘟不火，短发也俏丽，她在片中怀疑雅妮丝与阿图罗旧情复发而吃醋。48岁西班牙男星埃莱哈尔德演出不少电视剧，本地名不见经传，但散发出的中年汉魅力无法抵挡。《平》在国际各大影展入围68项，夺14奖。（西班牙语对白，附英文字幕）