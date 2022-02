神秘海域 Uncharted(PG)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:足智多谋的德雷克(Tom Holland,汤姆霍兰饰)和经验丰富的寻宝者苏利文(Mark Wahlberg,马克瓦尔贝里饰)组成搭档,追寻500年前遗失的宝藏。这场寻宝之旅演变成充满惊险刺激,横跨全球的竞赛,两人必须赶在冷酷无情的蒙卡达(Antonio Banderas,安东尼尔班达拉斯饰)之前寻得宝藏。蒙卡达坚信他的家族才是宝藏继承人。

短评:动作冒险片《神秘海域》根据索尼的同名游戏改编,聚焦在游戏前传,讲述年轻的德雷克如何与苏利文相识,并向他讨教“真经”的故事。影片由《猛毒》(Venom)的美国导演Ruben Fleischer(鲁宾弗莱舍)所导,似乎是《古墓奇兵》(Tomb Raider)与《国家宝藏》(National Treasure)的综合体,主人公身处危急险境及高难度的动作戏,一波接一波,让人看得屏息。

“蜘蛛侠”汤姆霍兰与“颜值大叔”马克瓦尔贝里撞击出的火花虽不是强到四溅,倒也携手炮制出不少笑料。不当蜘蛛侠的霍兰弟在《神》依然俏皮有魅力,身手更是了得,阿汤哥高难度动作戏的接班人,就是他了。西班牙知名男星班达拉斯在片中的结局让人措手不及,是他没档期还是片酬太高?(英语对白,附中文字幕)

不要忘记我爱你 Don't Forget I Love You(PG13)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:陆尧(刘以豪饰)每天醒来都会忘记昨天发生的一切。他没有过去,也没有明天,直到心理咨询师星玥(古力娜扎饰)的出现改变了一切。即使时间一次次被偷走,爱的直觉依然存在。日升月落,等待这对恋人的是怎样的明天?

短评:由《被偷走的那五年》的港导黄真真执导,《不要忘记我爱你》与《被》都玩转“时间”和“记忆”概念,两片似姐妹篇。本片前段撒糖,有激吻戏和滚床戏,后段的悲情指数不输《被》。有几次以为电影要落幕了,故事却依然演下去,越演越悲剧。古力娜扎与刘以豪的搭配还行,越看越顺眼。片中的刘以豪,让人想起卖座片《比悲伤更悲伤的故事》里的他。角色同为“患病的音乐人”,依然具备令人心疼的演绎能力,观片时心想“他怎么又演这么惨的角色”,好像变成“悲情戏专业户”了。

复仇后酬劳入账 Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash(M18)

娱乐性★★★/艺术性★★★

故事:1989年住在印度尼西亚西爪哇省的阿佐(Marthino Lio,马丁廖饰)四处找人挑衅、较量,只为证明自己的阳刚男子气概,借以掩饰性无能。他与女保镖伊藤(Ladya Cheryl,拉迪雅切丽尔饰)不打不相识,相遇不只衍生爱意,亦蔓延出各种问题。

短评:这部片须要遇到懂它的人。荣获第74届洛迦诺影展的金豹奖(指最佳影片),被选为去年新加坡国际电影节的开幕片。印度尼西亚导演Edwin(艾德温)融合荒诞幽默与奇幻色彩的杰作,散发着复古韵味。觉得这部片由头至尾都在跟观众“开玩笑”,观众的“笑点”不同,喜不喜欢,取决于你是否跟导演在同一个频率上。(印尼语对白,附英文字幕)