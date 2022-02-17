不是游戏不是梦？王杰头发转黑露脸拜年

（综合讯）59岁资深歌手王杰以《一场游戏一场梦》广为人知，是当年许多歌迷的偶像，却在2017年突然宣布退出歌坛，透露自己因被下毒，嗓子怀掉、头发掉到剩20%，震惊众人。淡出多年后，他罕见在中国社媒小红书露脸拜年，气色好了许多，状态引粉丝惊呼：“这是最近吗？”

王杰于2017年宣布退出歌坛后，曾于隔年发行出道31周年纪念专辑《我知道我是一个已经过气的歌手》，此后便鲜少出现于大众面前，最后一次在网上更新动态也停留在2年前。不过，他日前被曝光疑似最新的拜年影片，看上去不仅面色红润，一头黑发也显得年轻许多，引粉丝激动点赞，纷纷留言“很想念你”“这是最近拍的吗”“快出来冒个泡吧”。

王杰罕露脸拜年，59岁近况曝光。（小红书截图）

王杰过去曾在节目上提到被下毒而伤到嗓子：“中了毒之后不到3个月，我的头发已经掉到只剩下20%多，我人生最自豪的就是我的头发，我从加拿大回来的时候，头发是很长、很漂亮的。”王杰说，在那段时间他每天都对着镜子狂哭，也很害怕看到自己的模样，最痛苦的莫过于嗓子再也回不去，“把我一生都给毁了……真的是毁了……”

当时很多歌迷都认为应将下毒之人揪出，但王杰并没有这样做，“我宁可让他知道我知道你是谁，我也知道你这小子干的事情是谁指使的……”又说不想被这样一搞就精神不济而去干一些傻事，“我感谢我自己的一些遭遇，我也感谢那些曾经给我很多不堪磨练的人，真的，我没有怪过他们。”