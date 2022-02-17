柏林影展揭晓 这位韩国导演连3年得奖 身边仍是不伦恋搭档

第72届柏林影展公布得奖名单，美国名导Night Shyamalan率领的评审团将最佳影片金熊奖，颁给西班牙电影《阿尔卡拉斯》（Alcarras），韩国导演洪常秀（Hong Sang-soo）的《小说家的电影》（The Novelist's Film）则拿下评审团大奖银熊奖。洪常秀接连3年角逐柏林影展，2020年凭《逃亡的女人》（The Woman Who Ran）拿下柏林影展最佳导演，去年以《引言》（Introduction）获得柏林影展最佳剧本奖。

洪常秀多年征战柏林影展，因为合作《这时对，那时错》（Right Now, Wrong Then）女主角金敏喜（Kim Min-hee）爆出不伦恋，其后更不避讳多次合作，并以《独自在夜晚的海边》（On the Beach at Night Alone）让她拿下柏林影后，也让金敏喜有“影坛最强小三”之称，这回获奖，女友也陪伴领取。

今年的最佳影片《阿尔卡拉斯》讲述主角一家人每年夏天都到西班牙小村庄采桃子，但却面临遭驱逐的危机，因为新的土地计划将砍掉桃子树并安装太阳能电池板，让这个大家庭第一次出现了内部裂痕。

Night Shyamalan赞说：“从儿童演员到80几岁的演员们，每一个人都展现了非凡演出，电影表现出人性脆弱和这家人的悲欢离合，分崩离析的关系以及发生在我们这片土地上的独立运动。”

今年与去年一样，因为强调性别平等，演员奖改以不分性别颁出。

柏林影展主要得奖名单

金熊奖最佳影片：《阿尔卡拉斯》

评审团大奖银熊奖：《小说家的电影》

评审团银熊奖：“Robe Of Gems”（美国、阿根廷、墨西哥合拍）

最佳导演银熊奖：“Both Sides of the Blade” Claire Denis（法国女导演）

最佳主角银熊奖：“Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” Meltem Kaptan（德国女星）

最佳配角银熊奖：“Before, Now and Then” Laura Bausuki（印度尼西亚女星）

最佳剧本银熊奖：“Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” Laila Stieler