柏林影展揭晓 这位韩国导演连3年得奖 身边仍是不伦恋搭档

第72届柏林影展公布得奖名单,美国名导Night Shyamalan率领的评审团将最佳影片金熊奖,颁给西班牙电影《阿尔卡拉斯》(Alcarras),韩国导演洪常秀(Hong Sang-soo)的《小说家的电影》(The Novelist's Film)则拿下评审团大奖银熊奖。洪常秀接连3年角逐柏林影展,2020年凭《逃亡的女人》(The Woman Who Ran)拿下柏林影展最佳导演,去年以《引言》(Introduction)获得柏林影展最佳剧本奖。

洪常秀多年征战柏林影展,因为合作《这时对,那时错》(Right Now, Wrong Then)女主角金敏喜(Kim Min-hee)爆出不伦恋,其后更不避讳多次合作,并以《独自在夜晚的海边》(On the Beach at Night Alone)让她拿下柏林影后,也让金敏喜有“影坛最强小三”之称,这回获奖,女友也陪伴领取。

今年的最佳影片《阿尔卡拉斯》讲述主角一家人每年夏天都到西班牙小村庄采桃子,但却面临遭驱逐的危机,因为新的土地计划将砍掉桃子树并安装太阳能电池板,让这个大家庭第一次出现了内部裂痕。

Night Shyamalan赞说:“从儿童演员到80几岁的演员们,每一个人都展现了非凡演出,电影表现出人性脆弱和这家人的悲欢离合,分崩离析的关系以及发生在我们这片土地上的独立运动。”

今年与去年一样,因为强调性别平等,演员奖改以不分性别颁出。

柏林影展主要得奖名单

金熊奖最佳影片:《阿尔卡拉斯》

评审团大奖银熊奖:《小说家的电影》

评审团银熊奖:“Robe Of Gems”(美国、阿根廷、墨西哥合拍)

最佳导演银熊奖:“Both Sides of the Blade” Claire Denis(法国女导演)

最佳主角银熊奖:“Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” Meltem Kaptan(德国女星)

最佳配角银熊奖:“Before, Now and Then” Laura Bausuki(印度尼西亚女星)

最佳剧本银熊奖:“Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” Laila Stieler