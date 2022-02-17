巴戈胰脏癌病逝 25日举行追思会

（综合讯）资深艺人巴戈昨晚（2月16日）7时44分因为胰脏癌恶化，在台北长庚医院离世，享寿67岁。

其遗体目前安放在台北长庚医院，告别式时间预计3月3日佛教形式进行。

巴戈曾三度夺下金钟奖，也是三金典礼主持人，盛极一时。

巴戈共有两儿两女，两个儿子在美国微软工作事业有成，都特地赶回台湾送老爸最后一程。

巴戈的二哥巴箭曾是华视业务部经理，昨晚在长庚陪弟弟走到最后，亲口告诉他：“小孩都大了，都过得很好，你放心吧。”原本半闭着眼睛的巴戈合眼安详辞世。

巴戈二嫂韩德美表示，巴戈的儿女和太太都在身边，自觉人生已非常美满，并没有特别交代什么遗言。

二嫂感叹：“巴戈去年9月一进医院医生就说是末期，但他乐观以对，坚持要过完年，现在元宵节也过了，走得很体面没受苦，他也早就把后事都安排好了。”

巴戈去年5月底到厦门，也到西湖看自己的房子，当时感到身体极度不适，当地医生建议他回台治疗。

巴箭猛叹气：“巴戈10多年前割掉了胆，三个月前做健康检查，医院说‘你比正常人还健康’，但他的胆管长了肿瘤，破裂后汁液扩散到肝和胰脏，发现的时候已经末期了！”

巴戈家有四个兄弟和两个姐妹，巴戈排行老三，巴箭则是老二，今年春节才到巴戈家一块过，因为知道他喜欢家庭也爱热闹，全家人在巴戈最后的春节留下难忘回忆。

25日追思会

巴戈生前曾担任过理事长与常务理事的台湾优质生命协会，今天也特别发稿纪念他，并宣布追思会暂定于2月25日上午9时于台北第一殡仪馆举办，灵堂设置则是从2月18日至2月24日上午10时至下午4时于丽緻生命会馆民权馆。

因声援高凌风 巴戈惨被封杀

巴戈8岁时以童星身份出道，自台语电影时期就参与不少电影。巴戈在国立艺专毕业后，成为华视基本演员，总共在华视待了36年。

1986年及1987年，巴戈与邹美仪以华视综艺节目《双星报喜》荣获电视金钟奖最佳节目主持人奖，巴戈从此成为知名主持人。

但在1987年，巴戈因声援高凌风向华视争取艺人福利而被华视封杀，将近一年未出现于任何一个电视节目。

据悉，巴戈高峰时一天工作12小时以上，一年休五天，低潮时一年只工作五天，好景时一年缴税要四五百万台币（介于19万至25万新元），不红时一年收入不到50万台币（约24000新元）。

巴戈对于“红”或“不红”非常坦然：“没什么好难过，起起伏伏，不红就不红！”

结婚逾40年 “追老婆是人生成就之一”

巴戈婚后育有两子两女，老婆张令娜带着孩子出国留学，烧光5000万台币（超过240万新元）。

巴戈和老婆结婚超过40年，感情依旧甜蜜，他曾透露，人生中最努力做的两件事一个是考大学，另一个就是追老婆，可看得出鹣鲽情深。

张令娜是巴戈同班同学，婚后举家移民到加拿大温哥华，老婆在当地当义工，巴戈则和女儿定居台湾，四个儿女都发展的非常好。

曾获三座金钟主持奖

巴戈不只是三座综艺金钟主持人，也演过许多戏剧，代表作就是《邮差总是按错铃》系列，《终极一班》系列也有他的身影。

他生前拍的最后两部戏是2019年夯剧《我们与恶的距离》饰演周采诗的父亲，对律师吴慷仁维护死刑犯极度不满，另一部《女力报到》他饰演罹癌的客人，由饭店经理小娴陪他跳国标舞完成愿望清单。