“爱多人运动”被网咒 罗志祥做这件事自罚死四次

（台北讯）罗志祥因被前女友周扬青揭发劈腿、爱玩“多人运动”，形象重挫，沉寂1年多，他把人生低谷心境化成音乐，推出新单曲《修罗》。他在MV中一人分饰5角，还无畏世俗禁忌在MV中为自己办告别式高挂遗照，冷眼看着人来人往参加自己的丧礼，这些人表面上悲伤但背地里却是在窃笑，代表着网上酸民的语言霸凌。

在MV中罗志祥特别化身从古至今四种死刑犯，从坐上电椅处死、被刽子手砍头、被处吊刑，最后惨遭溺水而亡。谈及在MV中自判死刑“连死四次”的概念，他坦言第一时间拿到脚本时大呼“太有感触！”除了觉得这4种死法很“特别”外，更因为网上很多酸民都恨不得他死，让他拍完MV后记忆犹深地说：“所以犯过错的人，要死几次才能赎罪呢？”

罗志祥在MV中尝试各种死法，问：”犯错的人要死几次？”

其中一场在泳池开趴不幸溺水的戏，也是影射当年他“极乐泳池趴”的新闻事件。导演以泳池的场景来呼应之前的新闻报道，为此还特地还原当天被拍到的服装。此外，为了这个短短5秒钟的落水画面，罗志祥不但下水全身弄湿好几回，更为了呈现溺死在水中的动作吊钢丝，可说完全为了作品“置之死地而后生”。

导演让罗志祥在MV中经历4次死亡甚至还参加自己的丧礼，其实象征着开始，他说：“2022最开心莫过于第一炮在花莲跨年表演的第一天，是个美好的开始！”