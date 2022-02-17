整形致外貌与生活尽毁 前超模脱衣“公开内情”求偿6700万

（纽约讯）叱吒90年代的56岁加拿大前超模Linda Evangelista，去年9月自爆2015年到2016年间做7次冷冻溶脂手术疗程，却引发罕见副作用让她“永久毁容”，让她过去几年来过着几乎足不出户的隐士生活。她对为她做手术的整形机构提告，并求偿6700万新元。

她接受《时人》杂志专访，谈到身心所承受的痛苦：“我过去热爱走在伸展台上，现在我却害怕遇见认识的人。”她也鼓起勇气公开让外界看到她已回不去的身体模样，“我无法再这样生活下去，躲躲藏藏并感到丢脸，我无法再这样痛苦活着，我很乐意把这些事情说出来。”

她说，手术不仅没带来它保证的溶脂效果，反而造成一种名为“反常性脂肪增生（Paradoxical Adipose Hyperplasia，简称PAH）”的副作用。在她手术后3个月，她开始注意到在她的下巴、大腿与胸部出现肿块，她想消脂的部位开始变大、变硬，接着失去知觉，“我本来试着自我调整，以为是我自己的问题。”她开始更加严格节食与运动，但情况仍未改善。她于2016年6月回诊并脱下衣服问医生：“我当时大喊大叫说：‘我没吃东西、我快饿死了，我到底做错了什么？’”后来医生诊断出她罹患反常性脂肪增生，还说节食或运动都无法改善。”

她后来做矫正手术，术后连续8周穿着压力衣、束腰与颏带，防止病症复发。但她就算做了2次手术，还是复发了，身体无法回复到她过去的状态。“完全没好转，肿块凸出而且是硬块，如果我穿洋装时不穿束腰，我的皮肤会摩擦到快破皮流血。”她的姿态也受影响，因为手臂无法完全垂直放下。她边说边把上衣拉下，秀出手臂下矩形的肿块，并黯然地说自己现在不照镜子了，因为“看起来不像我。”