王祖蓝被爆与高层不和 小个子凭什么火速上位？

香港TVB电视台首席创意官王祖蓝，早前被爆与两位高层曾励珍及乐易玲闹不和，心灰意冷。资深艺人邓兆尊上网络节目时更爆料，指王祖蓝不满另一名艺人C君在J2台（TVB一个以年轻观众为主的频道）担任创意总监，并透露是内部幕后工作人员传出来的。

“不和者”与当事人怎么说？

C君受访时回应说这个传闻的逻辑性“有趣”，因为王祖蓝是“大台”（指主要的翡翠台频道）高层，而自己只是“小台”J2小小一个看节目的人，并否认与王祖蓝有心病。

C君（左一）和陆永（右一）是音乐组合“农夫”成员，不时会参与录制TVB综艺节目。（视频截图）

也有传闻指不和原因起源自TVB的万千星辉颁奖礼，事关王祖蓝邀请锺嘉欣回港，希望“视后”由她获得，可惜高层有意见分歧，导致不和，最后奖项给了“亲生女”林夏薇。乐易玲回应说：“我进TVB17年，参加了17次颁奖礼，颁奖礼有它的机制，最后一定要大家达成共识才会投票，年年都如此。”

对于不和事件成为网上热议，乐易玲笑言：“我们在这个娱乐圈做，一定有好多不同的新闻，就当新闻一则。”也否认了不和一说。

王祖蓝则在IG留言︰“‘人言可畏’，这是许多人都承认的事实。有些人因太在乎他人的言语，而畏首畏尾，虚情假意，做一些与自己原则相违背的事，且在生活中没有真正的自由。人的羞辱更令人难以忍受，能使人怒气填胸或灰心丧志，这些‘闲言’的威力之大，有时甚至能刺激人做出令自己或他人都会遗憾的事！虽然你无法控制别人的口，但你可以拒绝它影响你的心。如何能在当中得自由？关键在于你的思想和行动，也就是你用什么来作为抵挡这些‘闲言’的利器。”

成绩不如预期？权力不减反增

王祖蓝去年应曾志伟邀请出任TVB首席创意官，协助综艺及娱乐节目发展，但最近有报道指他与曾励珍及乐易玲两位高层闹不和，有意转移工作阵地，更亲自带王浩信、张振朗、高海宁等到中国大陆交流。对此，王祖蓝回应指近日忙于统筹TVB的几个项目，并跟大陆几个平台深度合作，他负责幕后策划。据知TVB内部也发出通告，王祖蓝被委任为数码内容部主管，再被委以重任，北上进一步拓展市场。

他回应媒体时感谢公司一直给他机会尝试，让他在管理层面上不断突破：“我之前一直与内地各平台合作，十分愉快，较熟悉内地的我当然是先头部队。”

王祖蓝在上任首席创意官一年以来，主要工作在协助综艺及娱乐节目发展，期间主理了《开心大综艺》《好声好戏》《识货》《日日妈妈声》《麻雀斗室三决一》《思家大战》《寻人记》等多个节目。其中，《日》《思》《寻》三个节目收视和口碑都达标，但《思》和《寻》是主持人李思捷和新闻人方东升分别亲自参与，王祖蓝的投入并不算多。

王祖蓝曾反串香港特首林郑月娥上《开心大综艺》，但观众却嫌节目沉闷老气，让他自嘲“永远退出”该节目。（视频截图）

据港媒报道，有知情人士指出，TVB高层对于王祖蓝稍有微言，认为他这一年来的表现不如预期，觉得“创意官欠缺创意”是一大问题。例如，《识货》只是将抖音“带货”文化搬上电视，《好》类似抄袭中国大陆的《声临其境》，《开》只是TVB一贯游戏节目的加强版。

儿童节目主持起步 靠搞笑走红

王祖蓝是怎么样从一个艺人摇身变成一个电视台高层的呢？

他出生在公屋，家境一般，下有弟妹，一家五口靠驾货车的父亲（另一说是警察）养活，但父亲在他上大学期间不幸患病离世。但王祖蓝中学就学会兼职赚钱，贴补家用，甚至连弟妹的学费也负担起了。

王祖蓝（上图右边红圈者）和容祖儿（左边红圈者）小学时是同班同学。下图是网上流传的王祖蓝中学成绩表，上面可见老师的评语：“活泼好学，学艺俱佳，惟欠谦虚及礼貌。”（互联网）

他小学时就读马鞍山信义学校，与容祖儿是同班同学，中学时开始跟随配音师傅卢雄为电影、广告配音，又参与电台广播剧，并曾为香港迪士尼乐园游戏配音。后来升读香港演艺学院，2003年以一级荣誉艺术学士毕业于香港演艺学院戏剧学院，曾获优秀学生奖、杰出演员奖以及多项奖学金。

他毕业后到TVB毛遂自荐，据说面试者尖酸地考他：“你觉得让你出镜对得起观众吗？”他机智回答：“观众也需要心理安慰，我一出场他们肯定有成就感，我还能衬得其他男艺人魁梧高大！”就这样过关。

他先到收费电视儿童频道主持，也兼做报幕。2005年上综艺节目《有招出招》表演口技，会模仿二胡、青蛙、吸尘机以及其他名人说话等十多种声音，被导演叶念琛邀请演出电影。2006年为郭晋安于剧集《东方之珠》幕后代唱，隔年在情境喜剧《同事三分亲》中崭露头角。2008年加入英皇娱乐公司当歌手，并获曾志伟选为综艺节目《铁甲无敌奖门人》的主持搭档之一。2008年“香港小姐竞选”，他入选司仪阵容，同年拿下“飞跃进步男艺员奖”，走红神速。

王祖蓝主持过儿童节目（左上图）、当过综艺节目《铁甲无敌奖门人》助理主持（左下图）、演过《荃加福禄寿》（中图）、开过“福禄寿”组合演唱会、编剧兼演出《老表》系列。（互联网）

王祖蓝接下来担任过香港电影金像奖颁奖礼司仪、林峰红馆演唱会嘉宾，甚至电影男一。2010年，他和李思捷、阮兆祥连同汪明荃主持综艺节目《荃加福禄寿》，大受欢迎，从此三个男人组成“福禄寿”搞笑组合，经常出席活动，甚至登台。他塑造的“Handelababy”角色台词“我接受不到咯”流行一时，成为了年轻人的口头禅。紧接着他就开了个人演唱会。

2014年，他加入台庆剧《老表，你好hea！》编剧组，并参与演出，演技和剧本都获好评，也展露了演员少有的编剧才华。

靠模仿才华攻入大陆 成发展最佳香港谐星

2012年，荣获香港十大杰出青年的他，参与大陆湖南卫视综艺节目《百变大咖秀》，大展模仿才华、搞笑天赋和控场能力，开始大积累观众缘。2014年，他参加浙江卫视综艺节目《奔跑吧兄弟》第一季，同时打开大陆市场。

他的酬劳从每集1万新元，飙升到每集7万新元。两季的《奔跑吧兄弟》后，有报道指他的酬劳接近一季600万新元，老早超越他过去在香港的总收入。接着又有《王牌对王牌》《跨界歌王》等，他渐渐将事业重心转向大陆，更成为近年在大陆发展最佳的香港谐星。

王祖蓝模仿中国观众熟悉的动漫人物“葫芦娃”（左上图）、金星，都博得满堂采。他在《奔跑吧兄弟》、《王牌对王牌》这些高收视的中国综艺节目都留下痕迹。（互联网）

从2013年起，王祖蓝开始豪掷数以百万新元计的，在香港收购豪宅。妈妈和妹妹都收过他的房产重礼，就像他们从前被他照顾过一样。

2015年，162公分高的他与175公分高的女艺人李亚男结婚，展现无比自信。这也是香港最有名的“长短腿之恋”。两人育有两个女儿；家庭幸福、事业成功的王祖蓝简直就是人生赢家。

他一路走来，获得不少夸赞，接班曾志伟、周星驰这类的评价不时加在他的身上。很多人说，长相普通、身高欠缺、出身一般的他，能走到娱乐圈的顶端，是小个子翻身、小人物逆袭的励志神话。

王祖蓝（右一）、李亚男（左二）夫妇和两个女儿组成幸福家庭。（IG）

去年，他奉召回收视面临危机的娘家TVB救急，被称为“有情有义”。但也有媒体指出，他前年在综艺《做家务的男人》对妻子“百般挑剔”的综艺效果引起反弹，人气已大降，曾志伟召他回港是要给他铺后路才对。

无论是什么原因，一个能演、能唱、能主持、能配音、能搞笑、能模仿，还能编剧的全才，接下来必须证明他也能提供满满的“节目创意”，才不会辜负大家对他的期待。