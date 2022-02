第72届柏林影展成绩本月16日揭晓,唯一进入主竞赛单元的华语片——中国导演李睿珺的《隐入尘烟》遗憾落选,韩国艺术片导演洪尚秀凭借《小说家的电影》(The Novelist's Film)获得评审团大奖银熊奖。

这是洪尚秀连续三年在柏林影展竞赛,也是他执导的影片第四次获得银熊奖。2020年洪尚秀凭《逃跑的女人》(The Woman Who Ran)夺最佳导演银熊奖,2021年凭《介绍》(Introduction)获颁最佳剧本奖。2017年金敏喜凭借他所导的《独自在夜晚的海边》(On The Beach At Night Alone)获颁最佳女演员银熊奖。此外,洪尚秀2008年还凭《夜晚和白天》(Night And Day)、2013年《不是任何人女儿的海媛》(Nobody's Daughter Haewon)入围柏林影展主竞赛单元。