金鱼妻 Fishbowl Wives

可在Netflix收看

Netflix上个月播出的原创日剧《新闻记者》,以日本近年最大的政治丑闻“森友学园事件”为原型,题材极度争议,播出后大受好评,网民惊叹,“这种内容,日本电视台不敢拍”,“只有Netflix敢拍”。

刚在情人节上档的最新Netflix原创日剧《金鱼妻》,题材同样具争议,相信观众的反应也会和《新闻记者》一样——电视台不敢拍,只有Netflix敢拍。

聚焦六个不幸女人

《金鱼妻》改编自作家黑泽R的同名限制级漫画,讲述在一座豪华的公寓里,六个婚姻不幸的女人最终越界,走上不忠的道路,是一部成人禁忌爱情剧,演员有筱原凉子、岩田刚典、安藤政信等。

这部剧共有八集,分为六个主题故事,分别是“金鱼妻”“外包妻”“便当妻”“陪伴妻”“头痛妻”和“装修妻”,并以“金鱼妻”平贺樱(筱原凉子饰)为主要视角。

平贺樱婚后放弃理发师的梦想成了家庭主妇,住在公寓顶楼的她,过着看似令人羡慕的优渥生活,实际上一直被丈夫平贺卓弥(安藤政信饰)家暴,也知道丈夫有外遇。有一天,平贺樱认识了金鱼店老板丰田春斗(岩田刚典饰),对方的温柔体贴让平贺樱的心灵得到慰藉,也成了她的避风港。

“外包妻”的主角是一对无性婚姻的夫妻,太太一直想要孩子,丈夫却觉得经济情况还未稳定,不宜有小孩,所以坚持不与妻子亲热。太太的性欲无处解放,她想既然不能和老公做,就把性“外包”给别的男人。当旧爱来找她,她就出轨了。

“便当妻”描述一个忍受丈夫性怪癖的妻子,丈夫竟然在看到妻子与其他男人有亲密举动时才会“性”奋,多次找公司同事在他面前与妻子亲吻、抚摸,但止于进一步的关系。丈夫没想到妻子原来也有自己的性癖,她每次看到这个同事津津有味吃着自己做的饭菜时,便会有性冲动,后来真的与这个同事发生关系。

情欲包装婚姻的无奈

这部剧的角色都以出轨的方式逃避婚姻问题,内容极具争议,但其实是用情欲的包装,反映日本女性在婚姻中的无奈。

作品名称《金鱼妻》蕴藏深意,这些不幸的女人就像困在鱼缸里的金鱼。平贺樱看书学习照顾金鱼时,看到这样一段话特别有感触,“重要的是,要仔细观察,当你发现疾病症状时,通常已经太迟了”,这恰恰是她的婚姻生活写照。她在金鱼店看中一条受了伤的金鱼,丰田春斗告诉她,只要细心呵护,金鱼会恢复以往的美丽色彩,这番话是丰田春斗对平贺樱的承诺,也触动了平贺樱渴望被呵护的心。

丰田春斗也用金鱼的生命力鼓励平贺樱,要勇敢逃离丈夫的魔爪,他跟平贺樱说:“金鱼很顽强,就算从鱼缸里跳出来,也有力量继续游动,这就是金鱼让我喜欢的地方。”

这部剧有不少激情床戏,让人看得脸红心跳。演技派女星筱原凉子大突破,首次挑战禁忌恋题材,以歌手身份出道的岩田刚典,也是首度挑战大尺度演出,两人除了有激情戏,也有许多细腻的感情戏。

哇到宝!(首播)

8频道 晚上9.00

讲述机关算尽的电子商务大亨马大宝(陈汉玮饰),遇害后变成“冤死鬼”住在果汁杯里。他的粉丝佘小倩(刘怡伶饰)恰好网购到这个果汁杯,二人展开一段奇幻经历,佘小倩积极为偶像找出遭害的证据。

亲家、冤家做头家(首播)

8频道 早上11.30

方言剧。故事围绕“甘哲”(陈澍城饰)与“候夕立”(李南星饰)这对刚被公司炒鱿鱼的难兄难弟,后者因经常感到晕眩,不得不放弃杂工的工作,两人因不想那么早退休决定创业。其他演员包括陈罗密欧、陈丽贞、洪慧芳、郭坤耀等。

解决师

U频道 晚上10.00

马警官接受ICAC的调查,惶恐地向太子求助。太子断然与她划清界线,警告她别把事情抖出来, 并以悦彤的生命安全作威胁,暗示要她永远消失。

灭我者 Those Who Wish Me Dead

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

空降森林消防员汉娜(Angelina Jolie饰)在一场大火中误判风向,未能及时救人而备受打击。她邂逅失去亲人的小男孩康纳(Finn Little饰),两人穿越茂密的森林,躲避无情的杀手及肆虐的森林大火。

扫毒2:天地对决

卫视电影台(星和Ch866)晚上7.50

主演:刘德华、古天乐、苗侨伟。本来四分天下的毒品市场,自黑帮“正兴”门生地藏与墨西哥大毒枭跨境合作扩展势力,再加上一连串的黑吃黑,弄得毒界风声鹤唳。原来,余顺天和地藏有不可告人的同门关系,一场天地对决势必爆发。