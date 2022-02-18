"新蝙蝠侠"豪气说 电影势必让大家印象深刻！

“新蝙蝠侠”Robert Pattinson（罗勃派狄森）豪气说，《蝙蝠侠》（The Batman）势必让大家印象深刻！

《蝙蝠侠》本地时间今天（2月18日）凌晨透过线上平台举行全球记者会，穿着一身深色衣服的罗勃派狄森帅气无法抵挡，他透露自己看了几次毛片，也看了最终的完成版，他信心十足地说越看越吸引他：“势必让大家印象深刻！”

派狄森凭吸血鬼爱情片《暮光之城》（Twilight）系列红遍全球。这次是他首度演出蝙蝠侠，他说从小就喜欢蝙蝠侠，每次都期待蝙蝠侠电影的推出。蝙蝠侠多次搬上大银幕，Christian Bale（克理斯琴贝尔）与Ben Affleck（班艾佛列克）等好莱坞巨星都诠释过，但派狄森将诠释出不一样的蝙蝠侠。

派狄森说：“他的内心受到了巨大的创伤，他建立了这种复杂的心理机制来应对它。”他也补充说：“这就像一个非常糟糕的自我治疗，最终让他成为蝙蝠侠，作为自救。”

《蝙蝠侠》刻画高谭市的多名菁英市民被连环杀手“谜语人”残杀，蝙蝠侠与警察（Jeffrey Wright，杰弗里怀特饰）一起深入调查，蝙蝠侠竟发现已故家人涉及到高谭市的贪腐案件之中。他在怀疑与痛苦中与新结识的盟友包括“猫女”联手抓捕“谜语人”，并将腐败人员绳之以法。

黑人女星Zoe Kravitz（佐伊克拉维茨饰）演出“猫女”，她在记者会上被问到与派狄森之间的合作，她说：“很容易，因为我们是认识很久的朋友。”她说，身为导演与编剧的Matt Reeves（麦特李维斯）的剧本已把角色写得一清二楚，所以拿捏角色澎湃的内心情感世界，并不困难。“我和派狄森在片中的角色都是孤寂的人。我对角色有感动，所以演起来不困难。”

曾演出《书中自有梦女神》（Ruby Sparks）等片的美国性格男星Paul Dano（保罗达诺）是主要反派连环杀手，擅长策划犯罪，喜欢在罪案现场留下谜题，故也称为“谜语人”。他说：“很期待看到粉丝对这部电影的反应。”

作为大制作，《蝙蝠侠》动用了不少精致道具，保罗达诺片中大部分时候都戴着面具。谈到会想把片中什么道具带回家做纪念，他笑说道具都充满了能量，该留在它该置放的地方，不会想拿回家。饰蝙蝠侠的敌人Carmine Falcone（卡迈恩法尔科内）的演员John Turturro（约翰图尔图罗）片中穿西装，戴着深色的太阳眼镜，充满煞气，他笑说希望把眼镜“占为己有”。

《蝙蝠侠》里的蝙蝠侠（左）与猫女都是孤独的人。（华纳电影提供）

黑人影星Jeffrey Wright（杰弗里怀特）饰演高谭市警察，是蝙蝠侠的盟友，两人一起办案。杰弗里怀特说：“他与蝙蝠侠之间有不信任的时候。《蝙蝠侠》刻画了早期蝙蝠侠的故事，所以两人之间的盟友关系一直在发展中。”

导演麦特李维斯旧作包括外星怪物攻入地球的《柯洛弗档案》（Cloverfield）等。他说《蝙蝠侠》的“声音”（Sound）部分很重要，他找了自《柯洛弗档案》就合作的人来处理：“让电影观众有身历其境的感觉。”

影片制作人Dylan Clark（迪伦·克拉克）说拍摄期间遇到疫情，他很感谢团队都到场，也很努力投入拍摄与制作。他谈到找麦特李维斯来执导时说：“他能深入角色与故事，《蝙蝠侠》是部具野心的大制作。”

《蝙蝠侠》将于下个月3日在本地公映。