《飞虎3》演奸商 郭晋安爱演反派有挑战

新剧演表里不一的反派，需要在眉宇间表现出骨子内奸诈，“视帝”郭晋安希望观众看到“深藏不露”的他。

郭晋安在香港邵氏和优酷联合制作的警匪剧《飞虎之壮志英雄》（简称《飞虎3》）中再演坏人，不过，这次却是表面是正当商人，内心则是城府极度深的奸商，这也是他觉得接拍《飞虎3》最大的挑战。

郭晋安日前接受《新明日报》的音频访问时，说自己已经有好多年没演反派角色，这次在《飞虎3》演得虽然是反派，但剧中角色却没有杀人放火，坏事做尽，他是为了保护妻子与妹妹，才逼不得已走上奸诈之路。

“也因为如此，我必须在演绎时，将内心隐藏了的许多秘密透过眉宇间流露出来，但又不能过于明显，这也是我的最大挑战。”

郭晋安说，他希望自己的演技能去到炉火纯青的境界，观众也能看到一个深藏不露的郭晋安。

问他这次以后，是否会燃起再演反派角色的那团火？

他答道：“若有机会，当然希望再演反派，始终反派角色的层次多一点。”

久没吊钢丝感害怕

在《飞虎3》中，郭晋安也阔别多年后再次吊钢丝，并从天桥上跃身而跳到货车上，回忆这场戏时，他说：“我原本以为只有文戏，没有动作戏，不料，有一天监制告诉我需要吊钢丝，然后从天桥跳下。”

他坦言听到需要吊钢丝时，心中有些惧怕，“毕竟我有很多年没有吊钢丝，那天吊的时候，心里确实有些害怕，而且需要从天桥跳下掉落在货车上，我觉得很危险，幸好顺利完成。”

新剧首度与陈炜合作

问郭晋安2022年有些什么计划？

他说，目前在拍摄电视剧《回归》，题材与香港回归有关，戏里他首度和陈炜合作，并饰演一对夫妻，“这部剧最特别的地方是，我在戏中有两个成年的儿子，一是周嘉洛，另一是吴伟豪。”

《飞虎之壮志英雄》，2月21日起周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首（星和娱乐860频道）、Go Select观看：也可在TVBAnywhere+收看。