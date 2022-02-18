获颁KKBOX年度外语风云歌手 Ed Sheeran社媒上用中文致谢

台湾线上音乐串流平台KKBOX日前公布第17届KKBOX音乐风云榜的“年度风云歌手”及“年度外语风云歌手”，不少各大音乐奖项常胜军纷纷上榜，包括新生代天王Ed Sheeran！

他今天在社交媒体面簿上用中文发表感想：“哇！非常开心入选KKBOX年度外语风云歌手，实在太惊喜了。很可惜没办法去台湾演出，希望疫情结束后我们舞台上相见。”

而其他年度外语风云歌手则有天团BTS、IU、Justin Bieber、R3HAB、Super Junior、Taylor Swift、Twice、YOASOBI以及蔡依林。被誉为“国际蔡”，蔡依林凭借2首跨国合作曲《Stars Align》及《Equal In The Darkness》闯入年度外语歌手名单。

至于“年度风云歌手”则有本地歌手邱锋泽、八三夭、五月天、艾薇、告五人、周兴哲、茄子蛋、韦礼安、动力火车和邓紫棋。

第17届KKBOX音乐风云榜颁奖典礼将有6组人气歌手助阵，包括八三夭、艾薇、告五人、邱锋泽、韦礼安及动力火车，从华语乐坛天团、男神到新生代女伶，势必嗨翻全场！想看精彩演出？本月26日（星期六）7:00pm-10:30pm可通过zaobao.sg生活娱乐或早报kopitiam面簿观看直播！