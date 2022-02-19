邱锋泽爆“不爽同台” 2年前节目罗志祥一动作埋心结？

（台北讯）本地艺人邱锋泽到台湾发展，2019年和陈零九、黄伟晋、赖晏驹组成男团“W0LF四坚情”，2020年加入娄峻硕并更名“W0LF(S)五坚情”，很受当地年轻人欢迎。罗志祥1月在“凹呜狼人杀总冠军”演唱会上担任表演嘉宾，曾被五坚情粉丝反弹抵制，五坚情当时出面喊话安抚粉丝，但据悉，团长邱锋泽私下确实曾表达被抢锋头的不满，让主办单位赶紧拟出对策。

台媒CTWANT翻出网民热烈讨论的黑历史，指罗志祥曾公然对邱锋泽“挖屁股”，节目效果太过头，有点令人难堪，应是导致罗志祥跟邱锋泽闹出不愉快。

罗志祥神隐时，五坚情将原来由他主持的综艺节目《娱乐百分百》撑下来，罗志祥说回归就立即获节目重视，让五坚情粉丝很不满。据了解，罗志祥大举以“狼人杀演唱会”做复出，也获节目力捧，炒了一波话题，邱锋泽私下曾表达过不愉快，认为演唱会彷彿失焦，也被抢了锋头。后来主办单位公平处理，演唱会上五坚情跟罗志祥各担任开场及压轴，表演长度相近。

为了安抚五坚情，主办单位甚至曾祭出一对策优待五坚情，就是罗志祥不出面受访、不给媒体拍摄，仅统一提供画面，企图让五坚情在媒体曝光上有更多的优势与占比。

罗志祥跟邱锋泽过去在《娱乐百分百》合作看似愉快，但曾有一段黑历史受到网民讨论，就是2020年5月的某一集中，罗志祥蒙眼玩鬼抓人，将邱锋泽压制在地上，接着“大挖邱锋泽的屁股”。粉丝看到后骂声不断，认为罗志祥效果做过头，且一点都不好笑，反而造成邱锋泽的尴尬及不舒服，制作单位后来也把画面从网络下架。

对于邱锋泽被传不爽被罗志祥抢锋头，邱锋泽经纪人大笑回应：“怎么可能！”并透露五坚情年初在台中唱跨年，唱完已是凌晨一两点，众人还聚在一起看罗志祥花莲表演的重播，且五坚情1月出席公益活动时，还曾向媒体表示罗志祥跨年表演超赞，很期待罗志祥在演唱会的表演。

至于网民挞伐罗志祥在节目对邱锋泽挖屁股不够尊重，邱的经纪人说“那仅是节目效果啦，我没有听锋泽说过他有什么不舒服的地方，而且那集之后，一直都有跟主任一起录影啊，后来锋泽加入主持群，主任也盛大欢迎他，没什么问题。”

罗志祥和邱锋泽接下来暂时各有所忙，互无交集。

罗志祥推出全新创作单曲《修罗》，唱出他过去1年多来遇人生低谷的心情写照及体悟，同时也已与谢金燕飞往美国旧金山参加商演。

邱锋泽则入选台湾线上音乐串流平台所办第17届KKBOX音乐风云榜的“年度风云歌手”，将与八三夭、艾薇、告五人、韦礼安及动力火车，于本月26日（星期六）晚上7时出席颁奖典礼，歌迷可通过zaobao.sg生活娱乐或早报kopitiam面簿观看直播。