照片被盗用做假广告 向云报警

本地阿姐向云昨天（2月18日）在面簿贴文，指这几个月一直有一些不法之徒盗取她在社交媒体分享的照片，以不同的户头购买面簿广告，贩卖各种中药、护肤品、首饰等。向云在贴文中指出，这些广告都与她无关，对于照片被盗用，她也已经报警投案。

从向云分享的假广告照片中可以看见，她的丈夫陈之财，以及艺人朋友陈莉萍和范文芳，也都是受害者。

其中一个广告以向云的照片售卖减肥中药磁石贴，并称是陈莉萍推荐的产品，同一个产品也在另一则广告中盗用了陈莉萍的照片。另一个售卖染发膏的广告则称是范文芳推荐向云使用，还有一个广告是以陈之财的照片售卖生发皂。

向云在贴文中分享如何辨认是她本人发出的消息：1）只有从我fb（面簿）这里分享出去的广告才是真的。2）我的户头名字后面有个小蓝勾。

她呼吁网民如果再看到这样的假广告，请拍下照片传给她，并立刻向面簿举报，同时提醒网民提防欺诈，不要上当。

陈莉萍的经理人也证实是假广告。