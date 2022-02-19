为戏增肥7公斤 宗子杰被酸“肥得像猪”

由雅慧、孙政、芳榕、宗子杰主演的最新8点档电视剧《别来无恙》将在来临周二（2月22日）播出。昨天（2月18日）《新明日报》记者联系宗子杰听他分享拍摄经历，得知他为戏增肥7公斤却遭到同行嘲笑：“肥得像猪。”

《别来无恙》故事从大学宿舍厕所发生了偷窥事件展开，事件里受害女生的视频还遭人恶意剪辑，最终不堪舆论压力选择自杀。

而宗子杰在剧中饰演的角色，是一个自卑、又总是被人看不起的男生“李思阳”。子杰想要更贴近剧中的形象，在理解角色性格后，他毅然决定牺牲维持多年的身材，增肥7公斤。

宗子杰过去因为身材健硕精实给观众留下深刻的印象，没想到这次为戏增肥却让酸民借题发挥，有人说他“堕落”，还有人非常不客气质问他：“是不是觉得自己现在行了？所以不用保持身材了？”。子杰增肥一事，不仅遭到网上酸民的攻击，就连个别艺人也开始议论他。“当时有一位圈内人还问我老板：‘为什么你家艺人会肥得像一只猪一样’。”子杰说。

记者问子杰是否有因此受到影响？子杰表示自己入行13年，虽然这些年已经听过很多批评，但心情或多或少还是会受到影响。“刚入行的时候会特别在意这些负评，到现在也没那么在意了……太过在意就混不了娱乐圈。”

入戏太深 精神受创

《别》在去年9月杀青，在那之后子杰就到中国待了将近两个半月，子杰透露自己只是想外出散心，并不是工作原因。需要“散心”是因为他在扮演“李思阳”时入戏太深，将自己带入角色后，子杰迟迟不能抽身，情绪也因此受到影响。子杰坦露心声：“这部戏其实让我的精神受到了一点创伤，这个角色挺沉重的，每天拍摄我都在一个压抑的状态。”而此行到北京，算是子杰给自己放的一个小假。

正在北京发展的李凯馨早前宣布正式成立个人品牌No Labels，而宗子杰的面孔也出现在了宣传照上。问起此事，子杰分享了自己的合作感受，“没什么特别的感觉，对我来说就像平时做photoshoot一样。整体来说合作得很开心，凯馨很清楚自己要什么样的感觉、拍什么样的系列，整个拍摄时间很快也很顺利。”